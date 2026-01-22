이미경 CJ 부회장, 美 포브스 글로벌 여성리더 50인 선정

CJ그룹은 자사 이미경 부회장이 미국 시사주간지 포브스 선정 ‘50세 이상 성공한 글로벌 여성인 2026(50 Over 50 Global: 2026)’에 선정됐다고 22일 밝혔다.

포브스는 2021년부터 매년 의미 있는 성과를 이룬 50세 이상 여성 리더들을 조명한다. 이번 명단에서 한국인으론 이미경 부회장이 유일하다.

포브스는 이미경 부회장이 한국 영화의 글로벌 확장을 이끈 핵심 인물이라는 점을 높이 평가했다.

이미경 CJ 부회장

이 부회장은 CJ그룹 내 엔터테인먼트 사업을 주도하며 한국 콘텐츠 산업 성장 기반을 마련했으며, 드림웍스 초기 투자자로 참여하는 등 글로벌 콘텐츠 산업과의 협업구조를 구축해왔다.

특히 영화 '기생충'의 총괄 프로듀서로 참여해 2020년 비영어권 영화 최초로 아카데미 작품상 수상을 이끌었다.

또 지난해 아시아계 창작자와 아시아 스토리 기반 콘텐츠를 발굴, 지원하기 위한 글로벌 레이블 ‘퍼스트 라이트 스토리하우스(First Light StoryHouse)’를 설립하며 아시아 스토리텔링의 글로벌 확장 가능성을 지속적으로 넓히고 있다는 점에 주목했다.

한편, 이 부회장과 함께 사나에 다카이치(Sanae Takaichi) 일본 총리, 안 소피 픽(Anne-Sophie Pic) 프랑스 미쉐린 스타 셰프 , 레이 카와쿠보(Rei Kawakubo) 일본 꼼데가르송 창립자 등이 리스트에 이름을 올렸다.