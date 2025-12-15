CJ그룹, 사회복지공동모금회에 성금 20억원 기탁

CJ는 연말 이웃사랑 실천을 위해 사회복지공동모금회에 성금 20억 원을 기탁하며 ‘희망2026 나눔캠페인’에 동참했다고 15일 밝혔다.

기탁금은 소외 아동과 청소년의 건강한 성장을 돕기 위한 문화 교육 지원 프로그램을 비롯해 자립을 준비하는 청년을 위한 역량 강화 사업 등에 사용된다. 또 영세 소상공인 지원과 자원순환 프로젝트와 같은 다양한 활동에도 활용될 예정이다.

CJ는 지난 2015년부터 매년 사회복지공동모금회에 20억원의 성금을 기부하며 꾸준한 나눔의 실천을 이어오고 있다. CJ그룹이 추구하는 ‘진정성, 지속성, 사업 연계, 임직원 참여’의 네 가지 실천원칙 아래 20년 넘게 이어온 사회공헌 활동의 연장선상에 있다.

CJ 관계자는 “이러한 나눔이 우리 주변의 소외된 이웃들에게 작은 온기와 희망을 전하는데 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 진정성을 바탕으로 한 지속적인 나눔을 통해 지역사회에 기여하겠다”고 말했다.

한편, CJ그룹은 상생이라는 핵심 철학에 따라 배움의 기회가 적은 아이들이 다양한 교육 기회를 접할 수 있도록 지속적으로 후원하고 있다. 2005년 CJ나눔재단과 2006년 CJ문화재단을 설립하며 체계적인 사회공헌 활동을 시작했다.

특히 우리나라 최초의 온라인 기부 플랫폼으로 만들어진 'CJ도너스캠프'는 지난 20년간 약 220여만 명의 아동 청소년에게 교육 기회를 제공하는 등 대표적인 기업 사회공헌 모델로 자리매김했다.