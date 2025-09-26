CJ그룹 맞춤형 채용 콘텐츠 눈길, 누적조회수 1천400만 넘어

CJ그룹(회장 이재현)은 ‘2025년 하반기 신입사원 채용’ 서류 접수를 마감했다. 채용 과정에서 공개한 채용 정보 관련 맞춤형 콘텐츠가 공개 한 달 만에 누적 조회수 1천400만 회를 기록하며 화제가 되기도 했다.
CJ는 공식 유튜브 채널 ‘CJ NEWSROOM’과 ‘CJ Careers’를 통해 ▲신입사원 직무와 성장기를 다룬 웹드라마 ‘유일무이 보고서’ ▲계열사별 대표 직무 강연 영상 CJ 직무 토크쇼 ‘HOW ONLYONES MAKE ONLYONE’ 등을 공개했다.
기존 채용 담당자가 일방적으로 설명하는 방식에서 벗어나, 지원자들이 다양한 직무 정보를 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 제작된 점이 특징이다. 공개 직후부터 큰 호응을 얻으며 일주일 만에 누적 조회수 300만회를 넘어섰다.
지원자들은 계열사별 전형을 거치게 되며, 최종 합격 시 내년 1월 제주도에서 열리는 입문교육에 참여한다. 앞으로도 CJ는 채용 정보와 주요 직무 정보를 자연스럽게 이해하고 공감할 수 있도록 다양한 콘텐츠로 소통을 늘려간다는 계획이다.
CJ 관계자는 “지원자들의 직무 이해도와 경험을 높이는 차별화된 채용 콘텐츠가 좋은 반응을 보이며 그룹의 채용 매력도를 높인 것으로 보인다”며 “앞으로도 글로벌 라이프스타일을 선도할 인재 확보 및 육성에 지속 투자할 것”이라고 말했다.
한편, 최근 ‘국내 상장사 취업 선호도 조사’에서 CJ ENM이 삼성전자를 제치고 2위에 올랐다. 지난 상반기에는 ‘가장 일하고 싶은 그룹사 및 계열사 조사’에서 그룹사 중 CJ그룹이 2위, CJ 계열사 중 가장 선호하는 회사로 CJ올리브영이 1위로 선정된 바 있다.