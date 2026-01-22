석화·철강 불황에 올해 국내 에너지 수요 0.4% 감소

올해 국내 경제 회복 기대에도 에너지 수요는 감소세를 이어갈 것이란 전망이 나왔다.
에너지경제연구원은 22일 공개한 올해 전망에서 경제성장률이 전년보다 높아질 것으로 전제됐으나 에너지 다소비 업종인 석유화학과 철강 구조조정 등으로 총 에너지 수요가 감소 흐름을 보일 것으로 내다봤다.
전망에 따르면 석탄과 석유 수요는 지난해에 이어 올해도 감소세를 지속하고, 나머지 에너지원은 증가할 것으로 예상됐다.
석유 수요는 석유화학업 산업 구조 개편 진행으로 산업용의 감소세가 빨라지고, 수송용은 제조업 경기 회복세 미약으로 경유를 중심으로 감소하며 2025년 2.8%, 2026년은 1.5% 감소할 전망됐다.
석탄 수요는 지난해 발전용이 소폭 증가하며 전년 대비 1.9% 줄어 감소세가 둔화되나, 2026년에는 발전용 수요가 감소함에 따라 -5.8%로 감소세가 확대될 것으로 관측됐다.
원자력 발전은 지난해 예방정비량 증가 등으로 전년 대비 1.7% 감소할 것으로 보이나, 2026년에는 새울3~4호기 신규 진입 등으로 전년 대비 5.1% 증가할 것으로 전망됐다.
최종 소비 부문 전기 수요는 산업용의 부진에도 전년 수준을 유지할 것으로 보이며, 2올해는 산업용 부진이 완화하는 등으로 전년 대비 0.5% 증가할 것으로 예상됐다.
산업 부문 에너지 수요는 지난해 제조업 경기 침체로 전년 대비 2.3% 감소하고, 올해도 석유화학과 철강업 구조조정 등으로 2.2% 감소할 것으로 연구원은 내다봤다.