"일본 콘텐츠 번역 작가 도전해보세요"

애니맥스브로드캐스팅코리아가 운영하는 2026년 2기 일본 콘텐츠 번역 아카데미가 2월8일까지 수강생을 모집한다.

애니맥스의 번역 아카데미는 번역 기본기를 다지는 입문과정(13주)과 실무투입을 위한 실전 심화과정(12주)로 구성된다.

내부 심사를 통과한 우수 수강생들은 실무 투입을 위한 4주간의 집중과정을 추가 이수할 수 있다.

아카데미 지원은 일정 수준 이상의 일본어 능력(JPT 850 이상, 또는 N1급 이상)을 보유하면 가능하다.

지난해 ‘진격의 거인’, ‘귀멸의 칼날’, ‘체인소맨’ 등 연이은 흥행작으로 일본 애니메이션이 유례없는 인기를 끌었다. 이에 따라 일본 애니메이션 전문 번역가를 꿈꾸는 예비 인재들의 관심 역시 크게 늘었다.

콘텐츠 번역은 외국어 실력뿐 아니라 인문학적 소양과 풍부한 어휘력, 문화적 맥락에 대한 이해를 요구한다. 인공지능(AI) 기술이 빠르게 발전하는 시대에도 인간 번역가의 역할이 더욱 강조되는 이유다.

특히 ‘영상물’ 번역은 빠른 화면 전환 속에서 서사, 이미지, 음향의 조합과, TV, OTT 등 매체의 특성까지 종합적으로 고려해야 한다. 이러한 특수성으로 인해 일본 콘텐츠 수요에 비해 전문번역 인력 풀은 여전히 부족한 편이다.

애니맥스의 번역 아카데미는 이와 같은 시장 환경을 반영하여, 콘텐츠 번역 품질을 높일 수 있는 전문 인재를 양성하기 위해 기획됐다.

일본 콘텐츠 번역 최고 전문가인 이선희 작가의 일대일 코칭과 함께 실제 애니맥스 계열회사인 애니플러스와 라프텔에서 프로 번역작가 데뷔할 수 있는 기회가 제공된다. 실제 아카데미 1기 최종 집중반 과정까지 수료한 4명은 애니플러스 방영작 <Working!!>의 공동 번역에 참여하며 프로 번역가로 데뷔했다.

애니맥스 관계자는 “국내 대표 애니메이션 콘텐츠 기업으로 번역 아카데미가 최고의 전문 번역작가 양성 시스템으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.