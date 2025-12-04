"올해 국내서 애니메이션 열풍 거셌다"

올해 애니메이션 인기가 되살아났다는 평가가 나온다. ‘진격의 거인’ 극장판과 ‘귀멸의 칼날: 무한성’ 등 극장에서 관객몰이부터 OTT의 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 열풍까지 이어진 데 따른 것이다.

방송가에서도 애니메이션 인기가 뜨거웠다. 관련 전문채널 애니플러스는 국내 유료방송 플랫폼 애니키즈 채널 가운데 올해 통합 시청점유율 12.71%로 1위를 기록했는데, 독점 방송 작품인 ‘나 혼자만 레벨업’은 올해 국내 방영된 애니메이션 가운데 가장 높은 시청률을 기록했다.

애니플러스 관계자는 “15~35세의 고연련층 대상 일본 애니메이션을 편성하는 애니플러스가 연간 시청률 1위를 차지한 것은 2010년 개국 이래 처음”이라며 “애니메이션이 15세 이상에서도 폭넓게 소비되는 주류 장르로 자리매김하고 있음을 보여준다”고 분석했다.

대중적 기반을 갖춘 미국 애니메이션과 강한 팬덤 중심의 일본 애니메이션이 동시에 인기를 끄는 점이 눈여겨 볼 부분이다. 아울러 실사 영상물에 비해 시대적 영향을 덜 받아 IP 생명력이 길고 부가사업 확장도 유리한 편이다.

업계 관계자는 “슬램덩크가 국내 극장가를 강타했을 때도 일시적인 현상으로 보는 시각이 많았지만, 당분간 미디어콘텐츠 시장에서 애니메이션의 영향력이 커질 것으로 보인다”고 말했다.