애니플러스, 2분기 영업익 30억원…전년비 63%↓

콘텐츠 기업 애니플러스가 주요 OTT 콘텐츠 재계약과 신규 시리즈 공급 계약에 따른 투자로 2분기 부진한 실적을 보여줬다.

회사는 올해 2분기 매출 286억원, 영업이익 30억원을 기록했다고 14일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 각각 17%, 63% 하락한 수치다.

상반기 연결 기준으로도 매출 579억원, 영업이익 83억원을 기록해 전년동기대비 각각 3.4%, 37.4% 감소했다.

다만 회사 측은 하반기 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 개봉 등으로 올해 연간 기준 실적과 성장세는 견조할 예정이라고 내다봤다. 극장, 팝업, 굿즈, OTT 등 전방위적인 사업전개가 본격화돼 그 인기와 성과가 최소한 연말까지 지속될 것으로 전망하면서다.

또한 자회사인 미디어앤아트의 경우 3분기에 요시고 사진전2의 흥행실적이 더해질 것으로 봤고, 로운컴퍼니씨앤씨가 같은 기간 2건의 대형 IP 계약을 앞두고 있어 이 또한 실적에 긍정적으로 반영될 것으로 예상했다.

애니플러스 측은 지난 12일 상장 이래 처음으로 주당 70원의 현금배당 결정을 공시하며, 올해 상반기 자사주 매입, 전환사채 매입 및 소각에 이은 주주환원정책을 가속화하고 있다고 강조했다.

전승택 애니플러스 대표는 “각 사업부문의 글로벌 진출 투자를 공격적으로 진행했음에도 상반기 역시 흑자기조를 유지하기 충분한 펀더멘털을 가지고 있음을 확인했다”면서 “하반기에는 흥행이 예정된 IP들의 성과를 극대화하고, 글로벌 사업의 진전을 가시화하여 올해 설정한 경영목표를 달성해 나가겠다”고 밝혔다.