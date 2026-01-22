"편의점에서 아침 드세요"…CU, ‘get모닝 시리즈’ 출시

CU는 아침 식사족을 겨냥한 ‘get모닝 시리즈’를 출시한다고 22일 밝혔다.

CU가 지난해 시간대별 간편식사 매출을 분석한 결과, 아침(5~9시) 시간대 매출 비중이 17%를 기록했다. 이는 점심(10~13시) 23%, 저녁(18~21시) 22%에 이어 세 번째로 높은 비중이다.

아침 시간대 간편식사의 전년 대비 매출신장률은 2023년 17.2%, 2024년 16.4%, 2025년 18.2%로 해마다 두 자릿수 성장세가 이어졌다.

CU, get모닝 시리즈 출시. (제공=BGF리테일)

CU가 지난해 입지별 아침 시간대 매출 동향을 살펴본 결과, 1인 가구가 많은 원룸촌·오피스텔의 전년 대비 매출신장률이 22.1%로 가장 높았으며 오피스가 21.8%, 산업지대 19.0%로 그 뒤를 이었다.

CU는 이 같은 분석을 바탕으로 간편하게 아침 식사를 해결할 수 있는 형태의 ‘get모닝’ 시리즈 4종을 출시한다.

이번 신제품은 한입에 들어오는 미니 사이즈의 ‘get모닝 스팸 청양 꼬마김밥’과 ‘get모닝 통 스팸 꼬마김밥’ 2종, ‘get모닝 잉글리쉬 햄에그 머핀’과 ‘get모닝 베이컨 머핀’ 2종이다.

CU는 get모닝 시리즈 4종과 함께 CU 즉석원두커피인 get커피 동반 구매 시 1천원 할인하는 행사를 상시 전개하고 get커피 페어링 상온 디저트 2종(넛츠 초코 쿠키·스윗 시나몬롤)도 추가로 출시한다.

김배근 BGF리테일 간편식품팀장은 “1인 가구의 증가와 함께 최근 건강에 대한 소비자 관심도도 높아짐에 따라 편의점에서 알뜰한 아침 식사를 찾는 수요가 계속 높아지고 있는 추세”라며 “CU는 앞으로도 최신 라이프스타일을 반영한 맞춤형 상품을 선보여 고객 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.