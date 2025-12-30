"붉은 말의 해 온다"…CU, 당근 간편식 시리즈 출시

CU가 2026년 붉은 말의 해를 맞아 당근을 활용한 간편식 시리즈 4종을 한정 출시한다고 30일 밝혔다.

이번에 선보이는 붉은 말 당근 간편식은 말의 주식인 당근을 주재료로 활용한 것이 특징으로 도시락, 삼각김밥, 김밥, 샌드위치 4종을 선보인다.

대표 상품인 ‘붉은말 킬바사 정식’은 당근을 넣은 당근계란밥 위에 말발굽 모양의 킬바사 소시지 한 개를 통째로 올렸다. ‘붉은말 당근 명란마요 삼각김밥’은 마늘당근밥에 명란마요 토핑을 넣었고 김에 당근 모양으로 구멍을 냈다.

CU, 병오년 맞이 당근 간편식 출시. (제공=BGF리테일)

‘붉은말 당근 라페 김밥’과 ‘붉은말 당근 라페 샌드위치’는 푸짐한 당근 라페와 담백한 닭가슴살 조합으로 연초 건강 관리 니즈까지 함께 반영했다.

김배근 BGF리테일 간편식품팀장은 “새해를 맞아 상징성과 재미를 함께 담은 간편식을 통해 고객에게 색다른 경험을 전하고자 했다”며 “콘셉트와 스토리가 있는 상품에 대한 소비가 두드러지는 트렌드에 맞춰 앞으로도 다양한 아이디어를 담은 간편식을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.