에어코드, 시큐레터와 무해화 솔루션 공급 계약

방송/통신입력 :2026/01/22 09:41

홍지후 기자

세종텔레콤 계열사 에어코드와 보안 기업 시큐레터는 ‘웹 전용 콘텐츠 무해화(CDR) 솔루션 공급 계약’을 체결했다고 22일 밝혔다.

협업을 통해 에어코드의 원격 브라우저 격리 솔루션 ‘AirRBI’엔 시큐레터의 고도화된 무해화 및 재구성 엔진이 탑재된다.

에어코드-시큐레터 업무협약식 (사진=에어코드)

에어코드의 AirRBI는 사용자 PC에 웹 콘텐츠가 직접 실행되지 않도록, 가상 환경에서 렌더링하는 제로 트러스트 보안의 핵심 도구다.

AirRBI에 시큐레터의 웹 전용 CDR 엔진이 결합되면서, 사용자는 웹 서핑 중 파일을 내려 받을 때 별도의 보안 프로세스를 거치지 않고도 안전한 파일만을 수신할 수 있다.

에어코드는 최근 금융권, 증권사, 철도망 운영 기업 등에 AirRBI를 공급하고 있다.

조달청 디지털서비스몰에도 AirRBI를 등록하며 공공 및 교육기관에서도 솔루션을 도입할 수 있는 기반을 마련했다.



에어코드는 이번 기술 통합을 기점으로 일반 기업(B2B) 시장은 물론, 공공 시장에서도 ‘가장 안전한 웹 환경’을 제공하는 선도 기업으로서의 입지를 굳힌다는 전략이다.

정연철 에어코드 대표이사는 “보안을 최우선으로 하는 기업 및 기관에 차원이 다른 웹 보안 경험을 제공할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
세종텔레콤 에어코드 AirRBI

