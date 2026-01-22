에어코드, 시큐레터와 무해화 솔루션 공급 계약

세종텔레콤 계열사 에어코드와 보안 기업 시큐레터는 ‘웹 전용 콘텐츠 무해화(CDR) 솔루션 공급 계약’을 체결했다고 22일 밝혔다.

협업을 통해 에어코드의 원격 브라우저 격리 솔루션 ‘AirRBI’엔 시큐레터의 고도화된 무해화 및 재구성 엔진이 탑재된다.

에어코드-시큐레터 업무협약식 (사진=에어코드)

에어코드의 AirRBI는 사용자 PC에 웹 콘텐츠가 직접 실행되지 않도록, 가상 환경에서 렌더링하는 제로 트러스트 보안의 핵심 도구다.

AirRBI에 시큐레터의 웹 전용 CDR 엔진이 결합되면서, 사용자는 웹 서핑 중 파일을 내려 받을 때 별도의 보안 프로세스를 거치지 않고도 안전한 파일만을 수신할 수 있다.

에어코드는 최근 금융권, 증권사, 철도망 운영 기업 등에 AirRBI를 공급하고 있다.

조달청 디지털서비스몰에도 AirRBI를 등록하며 공공 및 교육기관에서도 솔루션을 도입할 수 있는 기반을 마련했다.

에어코드는 이번 기술 통합을 기점으로 일반 기업(B2B) 시장은 물론, 공공 시장에서도 ‘가장 안전한 웹 환경’을 제공하는 선도 기업으로서의 입지를 굳힌다는 전략이다.

정연철 에어코드 대표이사는 “보안을 최우선으로 하는 기업 및 기관에 차원이 다른 웹 보안 경험을 제공할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.