남부발전, 영하 20도 북미 한파 속 ‘미국 나일스 발전소’ 현장경영 박차

한국남부발전(대표 김준동)은 박영철 경영기획부사장이 20일(현지시간) 동계 전력수요 피크 시기를 맞아 미국 현지 사업장인 나일스 발전소를 방문해 현장경영을 실시했다고 21일 밝혔다.

나일스 발전소는 미국 PJM 전력시장에 국내 발전사 최초로 진출한 가스복합발전소다. 2022년 6월 상업운전 개시 이래 매년 안정적인 운영과 재무성과를 창출하고 있다. 지난해에는 PJM 용량요금 상승에 힘입어 매출액 3억1천만 달러, 당기순이익 8천600만 달러라는 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 남부발전은 지분 50% 기준으로 약 4천200만 달러의 배당금을 회수하며 재무구조 개선에도 크게 기여했다.

박영철 한국남부발전 경영기획부사장(가운데)이 20일(현지시간) 미국 나일스 발전소를 찾아 현장경영 후, 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.

최근 영하 20도에 이르는 북미 지역의 기록적인 혹한 속에서도 남부발전은 철저한 사전 점검을 통해 고장 정지나 페널티 발생 방지를 위해 총력을 기울이고 있다.

박영철 남부발전 부사장은 현장에서 “혹한의 환경에서도 안정적인 설비 운영을 위해 헌신하는 현지 임직원 노고에 감사드린다”며 “안정 운영을 최우선으로 하되, 리파이낸싱을 포함한 투자비 회수 과정에서도 철저한 관리와 책임있는 사업운영을 통해 해외사업 성과를 극대화해 달라”고 당부했다.

남부발전은 기존 나일스 발전소와 더불어 2026년 상반기 상업운전을 앞두고 있는 미국 2호 가스복합 트럼불 발전소를 양대 축으로 삼아 미국 전력시장 내 수익 기반을 공고히 하고, 해외 발전산업의 선순환 구조를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.