남부발전, ‘근로자 안전’ CEO가 직접 챙긴다…현장 안전경영 강화

김준동 한국남동발전 사장이 지난 29일 신인천빛드림본부를 방문, ‘근로자 안전 확보’를 거듭 강조하며 현장 안전경영 강화에 나섰다.

김 사장의 이번 방문은 CEO가 직접 사업소 안전보건관리 이행실태를 점검하는 안전관리 강화 활동의 일환이다. 특히 이달 들어 신세종·부산본부에 이은 세 번째 현장 경영으로, 안전 경영에 대한 CEO의 강한 의지를 보여준다.

최근 기록적인 폭염과 집중 호우가 이어지는 상황에서, 이번 점검은 현장 안전관리 소홀이 근로자 생명과 직결된다는 위기의식 속에 발전소 안전사고와 재난을 막기 위한 선제적 조치로 이뤄졌다.

김준동 한국남부발전 사장(왼쪽 두 번째)이 29일 신인천빛드림본부를 방문, 직원들과 함께 안전관리 상황을 점검하고 있다.

김 사장은 이날 신인천 발전소 현장을 둘러보며 직원 노고를 격려하고 ▲유해·위험 상황 발생 시 작업중지권의 적극적 사용 여부 ▲경영진 주도의 ‘KOSPO 기본 바로세우기’ 안전문화 실천 운동 현황 ▲중대재해 대응체계 점검 ▲전력수급 피크 대비 발전설비 안정운영 대책 ▲전력수급 비상상황실 운영 현황 등을 종합적으로 점검했다.

점검 후 이어진 노사 간담회에서 김 사장은 ‘노사 화합이 안전하고 행복한 회사를 만드는 핵심’임을 강조하며, 현장 애로사항을 청취하고 실질적인 개선 방안을 함께 모색했다.

김준동 남부발전 사장은 “안전은 우리 모두가 지켜야 할 최우선 가치”라며 “현장 근로자의 안전 확보와 온열질환 예방을 최우선으로, 단 한 건의 산업재해도 발생하지 않도록 철저히 관리해달라”고 당부했다.

한편, 남부발전은 앞으로도 CEO 주도의 지속적인 현장점검과 소통을 통해 ‘안전한 일터 조성’과 ‘안정적인 전력공급’이라는 두 가지 핵심 가치를 동시에 실현해 나갈 방침이다.