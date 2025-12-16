남부발전, 협력사 품질경쟁력 제고에 나서…동반성장 견인

남부발전은 16일 부산 본사에서 한국표준협회(회장 문동민), 협력사 8개사와 ‘품질경쟁력 제고를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약은 에너지 전환 가속화와 발전설비 고도화 흐름 속에서 협력사 품질경영 역량을 한층 강화하고 발전설비 운영 신뢰도를 한층 높이기 위한 ‘상생협력 모델’을 구축하고자 마련됐다.

남부발전과 품질협회, 참여 협력사들은 협약에 따라 ▲표준화된 품질수준진단 체계 수립 ▲정비품질 정량 분석 ▲협력사별 맞춤형 품질개선 컨설팅 ▲품질혁신 기반 구축 등 체계적이고 전문적인 품질혁신 활동을 공동 추진한다.

문동민 한국표준협회 회장(앞줄 왼쪽 세 번째)과 김준동 한국남부발전 사장(앞줄 왼쪽 네 번째)이 16일 부산 남부발전 본사에서 ‘품질경쟁력 제고를 위한 업무협약을 체결한 후 협력사 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.

표준협회는 다수 산업군에서 축적한 노하우와 전문성을 바탕으로, 정비 현장 품질관리 체계를 객관적으로 진단하고, 협력사별 실정에 맞는 실질적인 개선 방안을 제시할 예정이다.

관련기사

남부발전은 이러한 활동이 단기적인 개선에 그치지 않고, 협력사가 자체적인 ‘지속가능한 품질경영 생태계’를 뿌리내릴 수 있도록 제도적·기술적 지원을 아끼지 않을 방침이다. 이를 통해 발전설비 효율·안정성을 높이고, 고장 예방·관리비 절감 등 산업 전반의 경쟁력을 높이는 선순환 구조를 만든다는 계획이다.

김준동 남부발전 사장은 “정비품질은 발전산업의 안전·신뢰성·경쟁력을 좌우하는 핵심 요소”라며 “협력사가 강해야 발전산업이 강해지기에, 이번 협약이 현장에 품질 혁신 문화를 정착시키는 중요한 전환점이 되길 기대한다”고 밝혔다.