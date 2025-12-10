남부발전, 산업기술진흥 유공 ‘대통령 표창’ 수상

남부발전이 신기술(NET)과 신제품(NEP) 판로지원과 실용화 촉진으로 국가 산업기술 경쟁력 강화에 기여한 공로를 정부로부터 인정받았다.

한국남부발전(대표 김준동)은 10일 피스앤파크컨벤션에서 열린 ‘2025 신기술 실용화 촉진대회’에서 신기술인증 제품 판로개척과 공공구매 촉진에 기여한 공로로 대통령 표창을 수상했다고 밝혔다.

산업통상자원부 국가기술표준원이 주최하고 한국신제품인증협회와 한국산업기술진흥협회가 주관하는 ‘신기술실용화 촉진대회’는 신기술 개발 의욕을 고취하고 제품의 판로 확대와 투자 지원을 촉진하기 위해 마련됐다.

강태길 남부발전 조달협력처장(가운데)이 10일 피스앤파크컨벤션 로얄홀에서 열린 ‘2025 신기술 실용화 촉진대회’에서 대통령 표창을 수상한 후, 직원들과 기념 촬영을 하고 있다.

남부발전은 ▲신제품 구매 확대를 위한 신제품 시연회 ‘High Technology Promotion Day’ 개최 ▲발전사 최초, 폐지 예정 석탄발전기를 활용한 신기술 테스트베드 지원사업을 추진해 에너지 산업 전반의 기술 혁신과 저변 확대에 기여한 점을 높이 평가받았다.

강태길 남부발전 조달협력처장은 “우수한 기술력을 가진 중소기업들이 신제품을 개발하고도 실용화나 판로개척 단계에서 겪는 어려움을 해소하고자 노력했다”며 “남부발전은 앞으로도 중소기업의 기술경쟁력 강화와 매출 증대를 위한 다양한 지원사업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.