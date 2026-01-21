노태문 "AI 성패는 접근성·신뢰…보이지 않을수록 강력해져"

노태문 삼성전자 대표이사 사장이 인공지능(AI)의 성공 조건으로 ‘접근성’과 ‘신뢰’를 강조했다. 기술의 성능 경쟁을 넘어, 누구나 부담 없이 쓰고 안심하고 맡길 수 있을 때 AI는 진정한 인프라가 된다는 메시지다.

노 사장은 20일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 기고한 글에서 “성공한 기술은 배경으로 사라진다”며 “AI 역시 특별한 학습이나 지속적인 개입 없이 자연스럽게 작동해야 한다”고 밝혔다. AI가 단순한 신기술이 아니라 전기·통신망처럼 사람들이 당연하게 의존하는 기반 기술로 자리 잡아야 한다는 것이다.

노태문 삼성전자 사장

그가 강조한 첫 번째 키워드는 접근성이다. 노 사장은 실시간 자막, 이미지 설명, 간소화된 요약과 같은 기능을 “부가 기능이 아닌 필수 요소”로 규정했다. AI가 일부 언어나 환경에서만 잘 작동한다면 실생활에서는 오히려 오해와 불편을 낳을 수 있다는 지적이다. 언어, 문화, 맥락에 관계없이 동일한 품질을 제공해야 AI가 보편적 기술이 될 수 있다는 의미다.

신뢰 역시 AI 확산의 핵심 조건으로 꼽았다. AI는 메시지, 사진, 문서, 금융, 건강 정보 등 개인의 가장 민감한 영역을 다룬다. 노 사장은 “AI의 혜택을 얻기 위해 통제권을 포기해야 한다고 느끼는 순간, 사용자는 물러난다”며 개인정보 보호와 보안이 선택 사항이 아닌 전제 조건이라고 강조했다. 사용자 선택에 기반한 투명한 데이터 관리가 뒷받침돼야 AI가 일상에 깊숙이 스며들 수 있다는 것이다.

그는 업계의 과제로 ‘AI 문해력 향상’보다 ‘배울 필요 없는 AI 설계’를 제시했다. 사용자가 기술을 의식하지 않아도 자연스럽게 도움을 받는 경험이 쌓일수록 AI는 눈에 띄지 않게, 그러나 더 강력한 존재가 된다는 설명이다.

노 사장은 “AI의 진정한 가치는 벤치마크나 모델 비교에서 드러나지 않는다"며 "더 많은 사람들이 이해하고, 참여하고, 일상을 더 수월하게 살아가는 평범한 순간들 속에서 나타날 것"이라고 강조했다.