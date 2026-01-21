[영상] 강력 지자기 폭풍에…중위도까지 오로라 번졌다

최근 태양에서 발생한 코로나질량방출(CME)이 지구와 충돌하면서 강력한 지자기 폭풍이 발생했고, 이에 따라 전 세계 곳곳에서 몇 시간 동안 강렬한 오로라가 관측됐다.

과학매체 라이브사이언스는 19일(이하 현지시간) 발생한 G4급 지자기 폭풍으로 극지방을 넘어 중위도 하늘까지 오로라가 펼쳐졌다고 20일 보도했다.

프랑스에 있던 사진작가 마티유 리브랭은 19일 오로라 영상을 촬영해 공개했다. (영상=마티유 리브랭 엑스 @mathieurivrin)

보도에 따르면 이번 지자기 폭풍은 지구에 극지방을 넘어 중위도 하늘까지 오로라를 발생시켰다. 실제로 이날 독일을 비롯해 미국 남서부 뉴멕시코 등 중위도 지역에서도 오로라가 목격됐으며, 전 세계 천문 관측자들이 촬영한 사진과 영상이 잇따라 공개됐다.

미국 해양대기청(NOAA) 우주기상예측센터에 따르면, 이 날 발생한 G4급 폭풍은 최고 등급에서 두 번째로 높은 등급으로 위성 운용에 영향을 줄 수 있고, GPS 등 위성 기반 통신·항법 시스템에 일시적 장애를 일으킬 수 있는 수준으로 알려졌다.

그렉 게이지가 19일 뉴멕시코주 데밍에서 촬영한 오로라 (영상=그렉 게이지)

사진작가 그렉 게이지가 북위 32도에 위치한 미국 뉴멕시코주 데밍에서 오로라를 촬영해 공개하며 당시 “미국 웨스트버지니아주(북위 40도)에 있었다”며, “이렇게 남쪽에서 오로라를 볼 거라고는 전혀 예상 못했다”고 밝혔다.

그 밖에도 많은 천체 관측자들이 소셜미디어를 통해 이 날의 오로라 사진들을 공유했다. 사진작가 마티유 리브랭은 프랑스 브르타뉴 지방에서 마치 춤추는 듯한 오로라의 타임랩스 영상을 포착해 공개했다. 독일 뮌헨에서는 아마추어 천체 사진작가 다미안이 오로라 사진을 공유하며 “정말 놀라웠고 믿을 수 없을 만큼 잊을 수 없는 경험이었다”고 밝혔다.

독일 뮌헨에서 포착된 오로라 (사진=엑스@Gewitterjaeger)

지자기 폭풍은 점차 약해질 것으로 예상되지만, 우주 날씨 예보관들은 여전히 상황이 불안정하다고 보고 있다. 스페이스닷컴은 당분간 고위도 지역을 중심으로 오로라가 다시 나타날 가능성이 있다고 전했다.