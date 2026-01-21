[영상] 강력 지자기 폭풍에…중위도까지 오로라 번졌다

최근 태양에서 발생한 코로나질량방출(CME)이 지구와 충돌하면서 강력한 지자기 폭풍이 발생했고, 이에 따라 전 세계 곳곳에서 몇 시간 동안 강렬한 오로라가 관측됐다.
과학매체 라이브사이언스는 19일(이하 현지시간) 발생한 G4급 지자기 폭풍으로 극지방을 넘어 중위도 하늘까지 오로라가 펼쳐졌다고 20일 보도했다.
보도에 따르면 이번 지자기 폭풍은 지구에 극지방을 넘어 중위도 하늘까지 오로라를 발생시켰다. 실제로 이날 독일을 비롯해 미국 남서부 뉴멕시코 등 중위도 지역에서도 오로라가 목격됐으며, 전 세계 천문 관측자들이 촬영한 사진과 영상이 잇따라 공개됐다.
미국 해양대기청(NOAA) 우주기상예측센터에 따르면, 이 날 발생한 G4급 폭풍은 최고 등급에서 두 번째로 높은 등급으로 위성 운용에 영향을 줄 수 있고, GPS 등 위성 기반 통신·항법 시스템에 일시적 장애를 일으킬 수 있는 수준으로 알려졌다.
사진작가 그렉 게이지가 북위 32도에 위치한 미국 뉴멕시코주 데밍에서 오로라를 촬영해 공개하며 당시 “미국 웨스트버지니아주(북위 40도)에 있었다”며, “이렇게 남쪽에서 오로라를 볼 거라고는 전혀 예상 못했다”고 밝혔다.
그 밖에도 많은 천체 관측자들이 소셜미디어를 통해 이 날의 오로라 사진들을 공유했다. 사진작가 마티유 리브랭은 프랑스 브르타뉴 지방에서 마치 춤추는 듯한 오로라의 타임랩스 영상을 포착해 공개했다. 독일 뮌헨에서는 아마추어 천체 사진작가 다미안이 오로라 사진을 공유하며 “정말 놀라웠고 믿을 수 없을 만큼 잊을 수 없는 경험이었다”고 밝혔다.
지자기 폭풍은 점차 약해질 것으로 예상되지만, 우주 날씨 예보관들은 여전히 상황이 불안정하다고 보고 있다. 스페이스닷컴은 당분간 고위도 지역을 중심으로 오로라가 다시 나타날 가능성이 있다고 전했다.