이통 3사, 아이폰 RCS 기업 메시징 정식 서비스 개시

SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 이동통신 3사는 아이폰 RCS(Rich Communication Services) 기업 메시징을 정식 서비스로 전환했다고 21일 밝혔다.

RCS는 기존 문자 메시지(SMS)와 멀티미디어 메시지(MMS) 보다 긴 문장을 보내거나 고화질 파일을 전송할 수 있는 메시징 서비스다.

그간 안드로이드 단말에서만 지원되던 RCS는 지난해 9월 아이폰 개인용 서비스로 확대됐으며, 기업용 서비스는 오픈베타를 거쳐 이번에 정식 서비스로 전환됐다.

정식 버전을 적용하며 아이폰 RCS 기업 메시징 환경이 개선됐다. 기존엔 기업이 발송한 장문형 메시지가 생략돼 표시되면서 가독성이 떨어졌지만, 버튼이 없는 글자형 메시지에 한해 긴 내용도 발송되도록 바뀌었다.

사진=이통 3사

아울러 기업이 보낸 메시지를 수신할 때 ‘브랜드 프로필’을 확인할 수 있다. 기업이 RCS 비즈 센터에 브랜드를 등록하면, 메시지 발송 시 브랜드 로고가 자동으로 노출돼 수신자의 신뢰도를 높일 수 있다.

관련기사

RCS 기업 메시징을 통해 메시지 클릭 여부 등 소비자 반응 통계 데이터도 확인할 수 있다.

이통 3사는 "아이폰 RCS 기업 메시징의 정식 서비스 전환을 통해 고객과 기업 모두에게 신뢰할 수 있는 메시징 환경을 제공하게 됐다”며 “앞으로도 혁신적인 통신 기술과 서비스로 고객 경험을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 밝혔다.