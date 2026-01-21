제주銀-더존비즈온, 을지로에 'DJ뱅크' 영업점 개점

제주은행과 더존비즈온이 전략적 제휴해 만든 '디제이뱅크(DJ BANK)'가 서울 중구 을지로 더존을지로타워에 '강북더존금융센터'를 개점했다고 21일 밝혔다.

DJ Bank는 제주은행과 더존비즈온이 만든 ERP 은행으로, 중소·중견기업의 ERP 솔루션에 금융 기능을 탑재, 필요한 금융 솔루션을 제공하는 것을 목표로 운영되고 있다.

오픈한 영업점은 서비스 기획 및 ERP 뱅킹 고도화 전용 사무실이 결합한 것이 특징이다. 영업점서 수집된 기업 고객 의견을 수렴 즉시 검토하고, ERP 데이터를 활용한 신속한 자금 관리 솔루션과 특화 대출 상품을 공급함으로써 차별화된 금융 경험을 선사한다는 게 은행 측 계획이다.

이희수 제주은행장은 “강북더존금융센터를 거점으로 더존비즈온의 ERP 현장과 긴밀히 협력하고, 기업의 애로사항을 현장에서 함께 고민하며 중소·중견기업에 실질적인 도움이 되는 금융을 구현하겠다”며, “기업의 성장 단계별로 금융 지원이 적기에 이루어지는 ‘풀뿌리 생산적 금융’을 지속적으로 실천하겠다”고 밝혔다.