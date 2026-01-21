[속보] 원·달러 환율 1480원 터치…1480.4원 출발

금융입력 :2026/01/21 09:06    수정: 2026/01/21 10:15

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

서울 외환시장에서 21일 원·달러 환율은 전 거래일 대비 2.3원 오른 1480.4원으로 출발했다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
금융 원달러 환율

