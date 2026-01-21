"아이폰18 프로, 다이내믹 아일랜드 축소…페이스ID 일부 화면 아래로"

애플이 올 가을 출시할 것으로 예상되는 아이폰18 프로의 디스플레이 변화와 관련한 관측이 잇따르고 있다.

IT매체 맥루머스는 20일(이하 현지시간) 디스플레이 분석가 로스 영을 인용해 아이폰18 프로의 전면 패널 디자인에 대한 정보를 보도했다.

아이폰 디스플레이에 적용된 다이내믹 아일랜드 .(사진=지디넷코리아)

로스 영은 최근 중국 IT 팁스터 인스턴트디지털이 제기한 ‘다이내믹 아일랜드 축소설’이 자신이 지난해 제시한 전망과 일치한다고 밝혔다.

앞서 그는 작년 6월 보고서를 통해 아이폰18 프로에서 페이스ID 시스템 일부가 디스플레이 아래로 이동할 것이라고 전망했다. 다만 육안으로 확인할 수 있는 일부 페이스ID 요소는 그대로 유지될 것이라고 덧붙였다. 이는 다이내믹 아일랜드가 이전보다 크기가 줄어들 수는 있지만 완전히 사라지지는 않을 것이라는 의미로 해석된다.

인스턴트디지털 역시 20일 아이폰18 프로에서 적외선(IR) 조명만 화면 아래쪽 좌측 상단으로 이동하고, 도트 프로젝터와 적외선 카메라, 전면 카메라는 축소된 중앙의 다이내믹 아일랜드에 그대로 유지될 것이라고 밝혔다. 이 전망은 지난해 블룸버그 통신의 마크 거먼이 내놓은 관측과도 맞물리면서 신뢰도를 더하고 있다.

하지만, 다른 전망을 내놓은 곳도 있다. IT매체 디인포메이션의 웨인 마는 애플이 아이폰18 프로에서 셀카 카메라를 디스플레이 왼쪽 상단으로 옮겨 펀치홀 디자인을 적용하고, 알약 형태의 다이내믹 아일랜드를 제거할 가능성을 제기한 바 있다.

애플은 오는 9월 아이폰18 프로를 공개할 것으로 예상된다.