[영상] 아이폰18 프로 렌더링 유출…"새 색상·셀카 위치 변화 눈길"

애플이 올 가을 출시할 예정인 아이폰18 프로의 렌더링 영상이 공개돼 주목되고 있다고 IT매체 테크레이더가 18일(현지시간) 보도했다.

이번 렌더링은 애플과 소송 중인 유명 유튜버 존 프로서가 공개해 더 주목을 받고 있다. 앞서 지난 7월 애플은 존 프로서와 다른 한 명을 상대로 iOS 26 관련 기밀 정보를 유출했다며 소송을 제기한 바 있다.

아이폰18 프로의 렌더링 영상이 공개됐다. (영상=존 프로서 fpt 유튜브)



공개된 렌더링에 따르면, 아이폰18 프로의 전체적인 디자인은 이전 모델과 거의 동일해 보인다. 다만 색상 변화 가능성이 제기됐다. 존 프로서는 애플이 아이폰18 프로에 ▲버건디 ▲브라운 ▲퍼플 등 새로운 색상을 테스트 중이며, 이 가운데 하나가 앞서 유출된 ▲실버 ▲오렌지 ▲블루와 함께 출시될 수 있다고 전망했다.

전면 카메라 역시 변화가 예상된다. 렌더링 영상에서는 전면 카메라가 화면 왼쪽 상단으로 이동하고, 페이스ID는 디스플레이 아래로 숨겨지는 형태가 될 가능성이 언급됐다. 이에 따라 다이내믹 아일랜드가 완전히 사라지지는 않지만, 화면 왼쪽 상단 모서리에서 나타나는 방식으로 변화할 수 있다는 관측도 나온다.

이 밖에도 존 프로서는 이전부터 거론해온 가변 조리개 카메라 시스템과 간소화된 카메라 컨트롤 버튼, 5G 위성 연결 기능 가능성 등을 다시 언급했다.

한편 업계에서는 애플이 올가을 아이폰18 프로, 아이폰18 프로 맥스, 폴더블 아이폰을 먼저 출시하고, 표준 모델인 아이폰18과 아이폰 에어2는 내년 초 공개할 것으로 전망하고 있다.

▶ 관련 영상 https://www.youtube.com/watch?v=mN2Td45Ln5M