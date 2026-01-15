"아이폰18 프로, 화면은 그대로…내장형 페이스ID 적용"

올 가을 출시될 예정인 아이폰18 프로 모델의 디스플레이 상세 사양이 나왔다고 맥루머스 등 외신들이 14일(현지시간) 보도했다.

IT 팁스터 디지털챗스테이션은 웨이보를 통해 아이폰18 프로와 아이폰18 프로 맥스가 전작과 동일한 6.3인치, 6.9인치 디스플레이를 탑재할 것이라고 밝혔다. 특히 프로 모델에는 화면 내장형 얼굴 인식 기능인 페이스ID가 새롭게 적용될 것으로 전해졌다.

아이폰17 프로 (사진=씨넷)

지난달 IT 매체 디인포메이션은 아이폰18 프로 라인업에 화면 아래에 탑재되는 페이스ID가 도입되며, 전면 카메라가 화면 왼쪽 상단으로 이동해 기존의 알약 모양 노치가 사라질 것이라고 보도한 바 있다.

다만 디스플레이 내장형 페이스ID가 구현될 경우, 현재 적용 중인 ‘다이내믹 아일랜드’ 유지 여부는 아직 불확실하다. 페이스ID용 트루뎁스(TrueDepth) 센서가 화면 아래로 이동하더라도 배터리 부족 알림이나 라이브 액티비티 등 일부 기능을 위해 다이내믹 아일랜드가 상황에 따라 표시될 가능성은 남아 있다고 맥루머스는 전했다.

디지털챗스테이션은 프로 모델과 달리 아이폰18 표준 모델과 아이폰 에어2는 기존 다이내믹 아일랜드를 유지할 것으로 전망했다. 이들 모델의 화면 크기 역시 전작과 동일한 6.3인치와 6.5인치가 될 것으로 예상했다.

이를 종합하면 ▲아이폰18은 6.3인치 디스플레이(120Hz·LTPO)와 다이내믹 아일랜드 ▲아이폰 에어2는 6.5인치 디스플레이(120Hz·LTPO)와 다이내믹 아일랜드 ▲아이폰18 프로는 6.3인치 디스플레이(120Hz·LTPO)와 화면 내장 페이스ID ▲아이폰18 프로 맥스는 6.9인치 디스플레이(120Hz·LTPO)와 화면 내장 페이스ID가 적용될 것으로 보인다.

한편 애플은 올해 9월 아이폰18 프로와 아이폰18 프로 맥스를 먼저 공개할 것으로 예상되며, 아이폰18 표준 모델과 아이폰 에어2는 2027년 3월경 출시될 가능성이 제기되고 있다.