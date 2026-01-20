"AI 거품론? 우리는 돈 번다"…美 최대 VC '인프라'에 4조원 베팅

미국 최대 벤처캐피털(VC) 앤드리슨 호로위츠(a16z)가 인공지능(AI) 거품 우려에도 불구하고 인프라 소프트웨어 분야에 총 30억 달러(약 4조원) 규모 집중 투자를 이어간다.

19일(현지시간) 블룸버그통신 등 외신에 따르면 a16z는 최근 AI 인프라 부문에 17억 달러를 추가 투입하기로 했다. 이는 지난 2024년 조성한 12억 5천만 달러 규모 전용 자금에 이은 대규모 후속 투자다.

이들이 정의하는 인프라는 하드웨어나 데이터 센터에 그치지 않고 개발자 도구, 파운데이션 모델, 보안 시스템 등 기업용 AI 소프트웨어 전반을 포괄한다.

a16z의 공격적인 투자는 가시적인 성과로 이어지고 있다. a16z가 초기 투자한 AI 코딩 스타트업 '커서(Cursor)'는 최근 기업 가치가 293억 달러까지 치솟았다. 이는 초기 투자 당시(4억 달러) 대비 약 70배 이상 성장한 수치다.

또한 메트로놈(스트라이프 인수), 레그렐로(세일즈포스 인수) 등 포트폴리오 기업들이 잇따라 대형 정보기술(IT) 기업에 인수되며 엑싯(투자금 회수) 사례를 만들고 있다.

펀드를 이끄는 마틴 카사도 파트너는 전직 계산물리학자이자 프로그래머 출신들로 팀을 구성해 기술적 안목을 강화했다. 이들은 제품 출시 전인 미라 무라티의 '싱킹 머신즈 랩'에 100억 달러 가치로 투자를 주도하는 등 유망 스타트업 선점에 주력하고 있다.

다만 대규모 데이터 센터 구축 등 하드웨어 중심의 '네오 클라우드' 투자를 놓친 점은 아쉬운 대목으로 꼽힌다.

마틴 카사도 a16z 일반 파트너는 비상장 기업들의 가치가 과도하다는 점은 인정하면서도 "기술 자체가 마법 같고 실제 사용자 수요와 그래픽처리장치(GPU) 사용량이 뒷받침되고 있다"고 말했다.

이어 "성공하는 기업은 소수겠지만 그들이 거둘 결실은 예상보다 훨씬 클 것"이라고 덧붙였다.