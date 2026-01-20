네오위즈, 인디부터 DLC까지 ‘글로벌 연타석 홈런’…퍼블리싱 강자 '우뚝'

네오위즈가 전 세계 게임 시장에서 글로벌 퍼블리셔로서 독보적인 입지를 구축하고 있다. 규모보다 게임 본질적인 가치를 우선시하는 철학을 바탕으로 국산 인디게임 성공을 이끄는 것은 물론, 자체 개발 IP인 ‘P의 거짓’ 확장팩까지 글로벌 시장에서 연달아 흥행시키며 ‘밀리언셀러 연타석 홈런’을 기록 중이다.

20일 네오위즈에 따르면 최근 인디게임 '셰이프 오브 드림즈'가 누적 판매량 100만장을 돌파했다. 이는 지난 2021년 국산 인디게임 최초로 100만 장 판매를 달성하며 시장 이정표를 세운 ‘스컬’에 이은 두 번째 밀리언셀러 타이틀 확보로, 글로벌 퍼블리싱 역량을 다시 한번 입증한 결과다.

주인공 머리를 교체하는 독특한 시스템으로 해외 게이머들을 사로잡은 ‘스컬’은 현자 누적 판매량 200만장을 넘어서며 장기 흥행을 이어가고 있다.

밀리언셀러 반열에 오른 ‘셰이프 오브 드림즈’는 리자드 스무디가 개발한 로그라이트 액션 RPG로, 출시 직후 스팀에서 ‘압도적으로 긍정적’인 반응을 얻으며 빠르게 성장했다. 메타크리틱 84점, 오픈크리틱 86점이라는 높은 평점과 함께 작품성을 인정받았으며, 지난해 11월 ‘2025 대한민국 게임대상’에서 인디게임상과 우수개발자상을 동시에 거머쥐며 2관왕을 달성하기도 했다.

이러한 퍼블리싱 성과는 자체 개발 IP인 ‘P의 거짓’ 흥행과 맞물려 시너지를 내고 있다. 네오위즈는 지난 18일(현지 시각) 미국 뉴욕 ‘SVA 시어터’에서 열린 ‘제15회 뉴욕 게임 어워드’에서 ‘P의 거짓: 서곡’이 ‘최고의 확장팩’을 수상했다고 밝혔다.

뉴욕 비평가 협회가 주관하는 이번 시상식에서 ‘서곡’은 본편의 독창적인 세계관을 심도 있게 확장하고, 정교한 전투 액션을 통해 하나의 독립된 작품으로서 완성도를 인정받았다.

앞서 ‘서곡’은 영국 ‘골든 조이스틱 어워드 2025(GJA)’에서 ‘최고의 게임 확장팩’ 부문을 수상하며 글로벌 팬덤을 재확인한 바 있다. 이와 함께 플레이스테이션 블로그가 선정한 ‘올해의 게임 2025’ 최고의 확장팩 부문과 플로우 게임 어워드 ‘최고의 확장팩’ 부문까지 석권하며 국내외 주요 시상식을 휩쓸었다.

역대 수상작으로는 ‘엘든 링: 황금 나무의 그림자’(2025년), ‘사이버펑크 2077: 팬텀 리버티’(2024년) 등이 있어 글로벌 시장에서 ‘서곡’의 높은 위상을 보여준다.

‘서곡’은 본편보다 높은 메타크리틱 85점, 오픈크리틱 추천도 100%를 달성하며 단순 DLC를 넘어선 높은 완성도를 보여줬다. DLC 흥행에 힘입어 본편을 포함한 전 세계 누적 판매량은 300만장을 돌파했다. 라운드8 스튜디오는 정교한 전투 설계와 더불어 컷신이나 대사에 의존하지 않는 ‘비언어적 내러티브’ 구현에 주력했으며, ‘퀄리티·담당자·대화’를 최우선으로 하는 ‘쓰리 킹즈(Three Kings)’ 개발 문화를 통해 이 같은 성과를 일궈냈다.

네오위즈의 성공 공식은 플레이어에게 깊이 있는 경험을 선사하는 ‘독창적 DNA’와 명확한 IP 정체성에 집중한 결과다. 한 번 흥행에 그치지 않고 후속작이나 트랜스미디어로 확장 가능한 ‘IP 프랜차이즈화’를 추진하며 지속 가능한 성장을 도모하고 있다.

네오위즈는 현재 준비 중인 ‘안녕서울: 이태원편’을 비롯해 ‘자카자네’, ‘울프아이’ 등 서구권 개발사와 협업을 통해 글로벌 시장 내 퍼블리싱 영향력을 더욱 확대해 나갈 방침이다.