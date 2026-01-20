스와치, '문샤인 골드 콜드 문' 컬렉션 선보여

스위스 시계 브랜드 스와치가 겨울의 정취를 담은 '미션 투 어스페이즈 - 문샤인 골드 콜드 문' 컬렉션 캠페인을 전개 중이라고 20일 밝혔다.

이번 컬렉션은 스와치 특유의 유쾌한 스토리텔링에 계절적 감성을 결합해 겨울의 시간성을 시계 디자인과 매장 경험 전반에 녹여낸 것이 특징이다.

스와치는 지난 8월부터 오메가, 피너츠와 협업해 매월 달을 상징하는 모티브를 담은 바이오세라믹 문스와치 '미션 투 어스페이즈 - 문샤인 골드' 시리즈를 선보여 왔다. 달과 지구의 움직임을 시각적으로 표현한 어스페이즈와 문페이즈 디자인을 기반으로, 각 달의 테마를 색상과 디테일로 풀어내는 방식이다.

이번 '콜드 문' 모델은 이러한 흐름 속에서 '눈'이라는 계절적 요소를 더해, 겨울의 분위기를 강조한 시즌 해석 버전으로 완성됐다.

스와치, 겨울 테마 담은 문샤인 골드 콜드 문 컬렉션으로 시즌 감성 강화

신제품의 가장 큰 특징은 제품마다 서로 다른 '눈송이 디테일'이 적용됐다는 점이다. 특히 2시 방향 문페이즈의 달 중 하나에는 실제 눈송이 결정 형태를 정교하게 구현했다. 모든 시계가 각기 다른 모양의 눈송이를 갖도록 제작함으로써, 동일한 컬렉션 안에서도 각 제품이 고유한 개체성을 지니게 했다. 이는 겨울을 상징하는 눈의 이미지를 세상에 하나뿐인 특별한 오브제로 확장한 결과다.

스와치는 이번 컬렉션의 세계관을 로컬 캠페인 '콜드 문 포캐스트(Cold Moon Forecast)'를 통해 한 단계 더 확장한다. 스위스의 강설을 캠페인의 출발점으로 삼아, 이를 실제 일기예보 형식의 뉴스 포맷으로 재해석했다. 스위스 현지에 눈이 내리는 순간을 컬렉션을 알리는 상징적 신호로 연결함으로써 소비자에게 실시간으로 연결된 듯한 새로운 경험을 제공한다.

콜드 문 포캐스트 메시지는 서울의 랜드마크인 경복궁 거리, 청계천, 동대문 디자인 플라자(DDP) 등 도심 주요 전광판을 통해 노출된다. 이는 자연스럽게 스와치 오프라인 매장으로 이어진다. 매장 내부에서는 눈송이 홀로그램과 포디움 연출을 통해 테마가 공간 전체로 확장되며, 제품을 착용하는 순간 스위스로 순간 이동하는 듯한 흥미로운 스토리라인을 선사한다.

이번 컬렉션은 제품 디자인을 넘어 매장 내 모든 체험 요소에서 콘셉트를 일관되게 유지한다. 홀로그램, 포토 프레임, 눈송이 모형 등 다채로운 연출 요소를 배치해 방문객이 겨울 테마를 직관적으로 체감하도록 구성했다. 시계를 감상하는 행위를 넘어 제품, 공간, 스토리가 연결된 입체적인 '경험형 전개'를 제안하고 있다.

스와치는 이번 컬렉션을 통해 디자인과 공간, 로컬 스토리텔링을 유기적으로 연결하며 브랜드 특유의 실험적이고 유쾌한 접근 방식을 지속적으로 확장하고 있다.

'미션 투 어스페이즈 - 문샤인 골드' 컬렉션은 3월 20일까지 지정된 스와치 매장에서 전개되며, 매장당 1인 1개 구매 제한이 적용된다.