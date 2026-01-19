금투협, 데이터기반, 경제지표 분석 및 포트폴리오 실습과정 개설

금융투자협회(회장 황성엽) 금융투자교육원은 '데이터기반, 경제지표 분석 및 포트폴리오 실습' 과정 교육생을 19일부터 모집한다고 밝혔다.

이 과정은 리서치 및 경제지표 분석 관련 업무 종사자 등을 대상으로 주요 핵심지표를 통합적으로 이해하고 투자전략에 적용해 봄으로써 실무 역량을 강화하기 위한 과정이다.

특히, 현업 전문가로 구성된 강사진들의 핵심 실습 강의를 통해 금융 데이터를 목적에 따라 활용함으로써 금융 정보 리서치 능력을 향상 시킬 것으로 기대된다.

(사진=이미지투데이)

교육 기간은 3월 19일부터 3월 26일까지 총 3일간(12시간)이며, 여의도 금융투자교육원에서 주 2회(화·목), 야간 교육으로 진행된다.