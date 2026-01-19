올 1분기 은행·비은행 대출 장벽 다소 내려간다

돌아오는 1분기에는 은행서 대출을 받기가 다소 쉬워질 것으로 관측된다.

19일 한국은행이 총 203개 금융사의 여신업무 총괄담당 책임자를 대상으로 오는 1~3월 대출 계획 전망을 묻는 설문 조사 결과, 담당자들은 올해 1분기 국내은행은 전 분기 대비 대출 집행을 조이지 않고 완화할 것이라고 응답했다.

올해 1분기 국내 대출에 대한 국내은행의 대출태도지수는 8로 작년 4분기 마이너스 21이었던 것과 대비해 대폭 올랐다. 지난해 2분기부터 대출태도지수는 지속적으로 마이너스로 대출 집행이 줄어들 것이라는 예측서 바뀐 것이다.

(자료=한국은행)

특히 가계대출의 대출은 작년 대비 다소 쉬워질 것으로 보인다. 4분기 마이너스 44였던 가계주택대출태도지수는 올해 1분기 6으로, 가계일반대출 대출태도지수는 같은 기간 마이너스 25에서 0으로 올라왔다.

작년 6.27 및 후속 대책으로 대출을 쉽게 내주지 않았지만, 새해 대출 취급 재개와 함께 주택관련대출을 중심으로 전분기에 비해서는 다소 완화될 것으로 여신 취급 담당자들은 전망했다.

기업대출의 경우 대기업 대출태도지수는 6으로 전분기 3대비 증가했고, 마이너스 3이었던 중소기업 대출태도지수는 11로 올라섰다.

은행을 제외한 저축은행·상호금융조합·신용카드·생명보험사들의 대출 태도도 작년보다 다소 완화될 것으로 점쳐진다. 그렇지만 은행에 비해서는 강화된 기조다.

(자료=한국은행)

비은행기관 별로 다만 대출태도지수가 엇갈렸다. 저축은행의 올해 1분기 대출태도지수는 마이너스 8로 강화기조를 이어가지만 지난해 4분기 마이너스 13이었다는 점을 감안하면 다소 완화라는 평이다.

상호금융도 작년 4분기 마이너스 29에서 올해 1분기 마이너스 24로, 생명보험사도 마이너스 13에서 올 1분기 마이너스 3으로 조금 완화됐다.

다만, 신용카드사는 작년 4분기 7에서 올해 1분기 0으로 떨어져 신용카드사의 대출은 쪼그라들 것으로 예상된다.

관련기사

한편, 국내은행은 올해 1분기 대출 수요가 기업·가계 모두 증가할 것으로 내다봤다. 기업 대출수요는 연초 시설자금 수요, 운전자금 및 유동성 확보 수요 등으로 중소기업을 중심으로 증가한다는 계획이다.

가계 주택관련대출 수요는 주택구입 및 전세자금 수요로 오르고, 신용대출 등 기타대출도 지난해 4분기에 이어 금년 1분기에도 증가 흐름이 지속될 것으로 전망된다.