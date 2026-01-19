[미장브리핑] 한·미·중 GDP 발표 주목

▲19일(현지시간) 국제통화기금(IMF) 세계경제전망 수정보고서 발표. 지난해 10월 2026년 경제전망치를 3.1%로 유지. 미국은 2.1%, 중국 4.2%, 한국 1.8%로 관측.

▲중국 2025년 4분기 성장률 발표. 작년 3분기 전년 동기 대비 4.8%로 2개 분기 둔화. 이번에는 4.5% 내외 예상.

▲22일 미국 3분기 국내총생산(GDP) 수정치 발표. 작년말 속보치는 전기 대비 4.3% 증가. 10월 및 11월 헤드라인 개인소비지출(PCE)과 근원PCE 향방도 모목. 9월 헤드라인은 2.8%, 근원 2.8%.

▲21일 리사쿡 미국 연방준비제도(연준) 이사 해임 관련 대법원 심리 결과.

▲22~23일 일본은행 금융정책결정회의. 작년 12월 기준금리를 0.75%로 0.25%p 인상했으나 이번에는 동결 전망 우세. 이번 회의서 경제전망치도 발표. 2026년 0.7% 성장할 것으로 지난해 10월 발표한 바 있어.

▲22일에는 한국도 4분기 GDP 속보치 발표. 3분기 1.3%로 급등. 투자부진, 지원금 중단 등으로 0.2% 내외 예상. 지난해 성장률 1% 여부가 관심.