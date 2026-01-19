미래에셋증권 "DC 퇴직연금 적립금 전 업권서 1위"

미래에셋증권이 확정기여형(DC) 퇴직연금 적립금 규모 전 업권서 1위를 기록했다고 19일 밝혔다.

금융감독원 퇴직연금 공시에 따르면 2025년 4분기 기준 미래에셋증권의 DC 적립금은 전 분기 대비 1조5천억원 증가한 약 16조3천억원으로, 전 업권 2위서 1위로 올라섰다.

2025년 한 해 동안 전체 DC 시장 유입 금액의 약 19.12%인 4조4천159억원이 미래에셋증권으로 유입됐다.

미래에셋증권은 지난 13일 기준 업계 최초로 연금자산 60조원을 넘어섰다. 2025년말 기준 연금 고객에게 약 12조원의 수익을 제공했다고 회사 측은 설명했다.

미래에셋증권 관계자는 “이번 성과는 퇴직연금 시장의 중심축이 ‘저축 중심’에서 ‘투자 중심’으로 이동하고 있음을 상징적으로 보여준다”며 “DC 적립금 1위의 무게를 깊이 인식하며, 고객 연금이 장기적인 관점에서 안정적으로 운용될 수 있도록 역량을 지속적으로 고도화하겠다”고 말했다.