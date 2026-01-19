규제과학센터, 신임 센터장 공모

3년 임기...28일까지 이메일로 지원 가능

한국규제과학센터가 오는 28일까지 제3기 신임 센터장을 공개 모집한다.

규제과학센터장은 바이오헬스 분야의 규제과학 기반 구축, 바이오헬스 산업 발전을 위한 정책 개발, 규제과학 전문인력 양성, 규제과학 관련 연구개발사업 및 지원, 바이오헬스 혁신기술의 제품화 지원 등 센터의 주요 사업을 총괄하게 된다.

규제과학 및 바이오헬스 분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 갖춘 자라면 지원할 수 있다.  리더십과 경영 역량, 높은 윤리 의식 등을 보유하고 직무수행에 필요한 학력 및 경력 요건을 충족해야 한다. 임기는 임용일로부터 3년이며, 직무수행 성과에 따라 1회에 한해 연임이 가능하다.

지원자에 대한 서류심사와 면접심사는 임원추천위원회를 통해 진행되며, 최종 합격자는 개별 통보할 예정이다.

