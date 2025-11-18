규제과학센터, 18일 약의날 맞아 ‘제11회 규제과학챗’ 토론회 개최

한국규제과학센터가 18일 오후 서울 종로 JW메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 ‘제11회 규제과학챗 토론회’를 개최했다.

토론회는 제39회 약의 날 기념식 사전행사로 진행됐다. 주제는 ‘약의 사회적 가치를 위한 규제과학의 동행’이다. 의약품의 사회적 가치 구현을 알아보고 규제과학을 통해 의약품의 사회적 가치를 제고하는 방안을 논의코자 마련됐다.

규제과학챗 토론회는 바이오헬스 산업 이슈와 최신 규제과학 과제에 대해 논의하는 소통의 장이다. 오피니언 리더 및 전문가로 구성된 민간 자문그룹 ‘규제과학우수자문그룹(GEARS)가 참여한다.

토론회는 박인숙 규제과학센터장의 발표로 시작됐다. 주제는 ‘의약품의 사회적 의미: 규제과학의 관점으로 본 공공성, 접근성, 신뢰, 그리고 윤리.’

이후 서경원 서울대 약학교육연수원 부원장을 좌장으로 김양균 지디넷코리아 기자와 최윤희 산업연구원 선임연구위원이 패널로 참여해 ▲약의 개발과 허가, 변화하는 사회적 기대 ▲글로벌 감염병 시대의 약의 사회적 역할과 도전 과제 ▲규제과학의 발전 현황 ▲신기술의 도전과 규제과학의 역할 등에 대한 토론이 이어졌다.

박인숙 센터장은 “의약품은 단순 소비재가 아닌 공공성‧접근성‧신뢰‧윤리 등 사회적 가치를 바탕으로 국민 건강을 지키는 공공재”라며 “이를 실현하려면 규제과학에 근거한 의약품의 유효성과 안전성 확보가 중요하다”라고 강조했다.

아울러 “규제과학이 기술 분야를 넘어 국민 건강을 위한 필수 개념으로 자리 잡도록 다양한 공론의 장을 마련하겠다”라고 덧붙였다.