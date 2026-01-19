셀바스AI, '셀바스 노트' 업그레이드…"AI 요약부터 영상·음성 추출까지"

셀바스AI가 공공 업무에 기록·문서 작성 효율을 높이기 위해 인공지능(AI) 솔루션을 업그레이드했다.

셀바스AI는 AI 음성인식 기반 문서 작성 솔루션 '셀바스 노트'에 AI 요약과 AI 검색, 다빈도 키워드 검출, 동영상 음성추출 기능을 추가했다고 29일 밝혔다.

셀바스 노트 새 버전은 실시간 음성인식으로 생성된 기록에서 핵심을 짚어준다. 영상 파일의 음성 인식과 기록도 지원해 회의록을 비롯한 조서, 보고서 작성 범위도 기존보다 확장했다.

셀바스AI가 공공 업무에 기록·문서 작성 효율을 높이기 위해 인공지능(AI) 솔루션을 업그레이드했다. (사진=셀바스AI)

AI 요약과 정리 기능은 회의, 조사, 상담 이후 생성된 기록 주요 내용과 흐름을 우선 제시한다. 이를 바탕으로 초안 작성과 검토 시간을 줄여 반복적인 기록 업무의 부담을 줄일 수 있다.

셀바스AI는 자료 검토가 많은 조사와 수사, 상담 기관과 회의가 잦은 의회를 솔루션 적용 대상으로 보고 있다. 공공 업무 특성에 맞춘 기능 강화로 현장 활용도를 높인다는 전략이다.

셀바스 노트는 현재 경찰청 여성청소년과 조사실, 지방고용노동청 근로감독관 조사실, 대우조선해양 스마트 선박, 대형 로펌 등 공공기관과 민간 기업에 공급됐다. 전국 1·2급지 경찰서와 시도 경찰청에 도입된 'AI 음성인식 피해 조서 시스템'을 통해 진술조서 초안 작성, 사건 개요 자동 생성, 피해 진술 분석도 지원 중이다.

관련기사

셀바스AI는 셀바스 노트를 기반으로 공공기관의 기록·문서 작성 중심 디지털전환(DX)을 고도화하고, 기록, 문서 작성, 보고, 분석, 의사결정까지 아우르는 AI 에이전트 솔루션으로 단계적 확장을 추진할 방침이다.

윤재선 셀바스AI 음성인식 사업대표는 "공공 DX와 AX 전환이 본격화하면서 여러 정부 부처와 지자체에서 AI 도입을 적극 검토하고 있다"며 "셀바스 노트는 높은 보안성과 업무 특화 기능을 갖춘 공공 최적화 제품으로 앞으로 DX를 넘어 올해 인공지능전환(AX)에 대응해 나갈 것"이라고 말했다.