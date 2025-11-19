셀바스AI, 군 병원 수술실에 'AI 통합관제' 넣는다

셀바스AI가 군 의료 현장에 인공지능(AI) 통합 관제 시스템을 적용해 기술력을 입증했다.

셀바스AI는 국군의무사령부 예하 국군수도병원의 '수술실 운영 통합관제 및 정보제공 실증사업'을 수주했다고 19일 밝혔다. 이번 사업은 수술실의 실시간 데이터 통합과 모니터링을 통해 수술 효율성과 환자 안전성을 높이는 것이 목표다.

최근 대형병원에서 다양한 브랜드의 환자감시장치가 확산하며 장비 간 정보를 통합 관리할 수 있는 중앙감시장치(CMS)의 필요성이 커지고 있다. 셀바스AI는 이번 실증사업을 통해 군 의료 환경에서도 CMS의 기술적 타당성을 검증하고 상용화 기반을 마련할 계획이다.

셀바스AI는 이미 2023년 국군수도병원의 첨단 ICT 기반 스마트 의료시스템 구축 사업을 통해 국군외상센터에 AI 의료 솔루션을 공급한 경험이 있다. 이 경험을 바탕으로 이번 프로젝트에서도 스마트 의료체계 구축 역량을 발휘할 방침이다.

스마트 수술실 시스템은 실시간 모니터링과 통합 대시보드를 통해 환자의 생체정보와 의료 장비 상태를 한눈에 관리할 수 있다. 이를 통해 위험 요소를 조기에 감지하고 대응 속도와 정확성을 높여 수술 안정성을 강화한다.

셀바스AI는 이번 사업에서 확보한 기술을 차세대 CMS 제품 개발의 핵심 기반으로 활용할 계획이다. 통합 의료 데이터 관리 기술을 민간 병원과 해외 의료기관으로 확장할 수 있는 경쟁력으로 삼을 방침이다.

셀바스AI 관계자는 "통합 CMS 시스템 개발을 통해 의료 데이터 통합 관리 분야에서 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.