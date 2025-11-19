에퀴닉스-그록, 아태지역 AI 추론 인프라 확대

에퀴닉스가 그록 손잡고 아시아태평양 지역에 저지연 인공지능(AI) 추론 인프라를 제공한다.

에퀴닉스는 그록이 호주 시드니 '에퀴닉스 IBX 데이터센터'에 4.5메가와트 규모 인프라를 구축해 아태 전역에 언어처리유닛(LPU) 기반 AI 추론 서비스를 확대한다고 19일 밝혔다. 이번 협력은 GPU보다 최대 5배 빠른 속도와 높은 비용 효율성을 제공해 한국을 포함한 지역 기업의 생산 AI 도입을 지원하는 것을 목표로 한다.

그록 인프라는 에퀴닉스 패브릭을 활용해 안전하면서 지연 시간이 짧은 상호연결을 제공한다. 기업은 생산 AI 워크로드를 위해 그록클라우드에 즉시 접근할 수 있다. 데이터 주권 요구사항을 충족한 상태에서 추론 성능을 높일 수 있다.

아태 지역은 AI 기반 비즈니스 도입이 빠르게 확산하는 시장으로 꼽힌다. 에퀴닉스 내부 조사에 따르면 이 지역은 2028년까지 1천1백억 달러 규모로 성장할 전망이다. 높은 성장률은 규제 준수와 성능을 모두 충족하는 지역 기반 컴퓨팅 수요를 더욱 확대하고 있다.

LPU는 AI 추론과 언어 처리 전용으로 설계된 구조다. 즉각적인 응답 속도와 에너지 효율성을 제공한다. 그래픽처리장치(GPU)와 구조적 설계가 달라 비용 대비 성능 최적화에 유리하다는 평을 받고 있다.

에퀴닉스는 37개국 270개 이상의 시설을 연결하는 패브릭 기반 상호연결 기술을 제공해 기업과 클라우드·파트너 생태계를 단일 네트워크처럼 활용하도록 돕는다. 이를 통해 기업은 자체 인프라 구축 없이도 글로벌 AI 워크로드를 확장할 수 있다.

양사는 이번 협력으로 AI 기업이 리전 간 지연 문제와 비용 문제를 해결할 것으로 기대하고 있다. 고객사는 그록클라우드를 통해 클라우드형 또는 온프레미스형 AI 컴퓨팅을 선택할 수 있다.

조나단 로스 그록 최고경영자(CEO)는 "전 세계적으로 모든 기업이 AI를 구축할 만큼 충분한 컴퓨팅 자원을 갖추고 있는 것은 아니다"며 "우리는 호주를 시작으로 접근성을 확대하고 있다"고 밝혔다.

사이러스 아다그라 에퀴닉스 아태지역 사장은 "그록은 AI 추론 분야의 선도 기업이다"며 "그록이 우리와 고성능 인프라를 전 세계로 빠르게 확장하고 있어 기쁘다"고 강조했다.