대상, 대학생 봉사단 9기 모집

대상은 다음 달 2일까지 ‘대상 대학생 봉사단’ 9기를 모집한다고 밝혔다.

18일 대상에 따르면 회사의 대학생 봉사단은 2018년 출범해 대학가 식당 환경을 개선하는 ‘청춘의 밥’ 프로젝트 등을 중심으로 사회공헌 활동에 참여해왔다.

대상은 올해부터 사회공헌 슬로건을 ‘행동하는 존중’으로 정하고, 봉사단원이 직접 활동 대상을 발굴해 아이디어를 제안하는 방식의 참여형 활동을 확대할 계획이라고 설명했다.

(사진=대상)

9기 봉사단은 2026년 2월부터 11월까지 10개월간 활동하며, ‘청춘의 밥’ 프로젝트를 비롯한 다양한 활동에 참여한다. 대상은 선발된 봉사단원에게 직원 멘토링, 수료증, 활동비, 굿즈와 푸드박스 등을 제공하고, 우수 활동팀 포상과 사회봉사활동인증관리시스템(VMS) 실적 인증, 입사 지원 시 우대 등의 혜택도 제공한다고 덧붙였다.

지원은 재학생과 휴학생 구분 없이 가능하며, 대상 사회공헌 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 대상은 서류심사와 면접을 거쳐 다음 달 12일 최종 합격자를 개별 안내할 예정이다. 합격자는 2월 24~25일 열리는 입단식과 워크숍에 참여한다.

김경숙 대상 ESG경영실장은 “올해 봉사단은 ‘행동하는 존중’을 주제로 사회공헌 활동을 전개할 예정”이라며 “존중의 가치를 널리 알리고 변화를 만들어갈 대학생들의 참여를 기대한다”고 말했다.