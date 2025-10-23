NS홈쇼핑, 임직원 참여형 사회공헌 프로그램 ‘NS Go!’ 진행

NS홈쇼핑이 사회공헌 프로그램 ‘NS Go!’의 첫 활동으로 농번기 일손 부족으로 어려움을 겪고 있는 농가를 지원하기 위해 ‘보태Go!’ 봉사활동을 펼쳤다고 23일 밝혔다.

이번 활동은 22일 인천 강화군 화도면 일대 강화남부농협 관내 농가에서 진행됐으며, NS홈쇼핑 임직원을 비롯해 농협경제지주 임직원, 시민 환경단체 및 대학생 자원자 등 총 40여 명이 함께했다.

봉사자들은 고추 수확 후 남은 고추대를 뽑고 정리하는 작업을 함께하며 농가의 일손을 도왔다. 농가 일손 돕기를 마친 이후에는 인근 지역아동센터를 방문해 아동복지시설 교육환경개선 및 체험활동 지원도 실시 했다. 농촌의 고령화로 인한 인력난을 해소하고, 농가의 실질적인 부담을 덜어주는 뜻 깊은 시간이 됐다.

특히 이번 활동은 NS홈쇼핑이 사회공헌 프로그램 ‘NS Go!’를 출범하고 진행한 첫 프로젝트로, ‘조금씩 보태서 함께 가자’는 의미를 담은 ‘보태 Go!’ 활동으로 그 시작을 알렸다.

‘NS Go!’는 임직원과 협력사, 시민이 함께 참여하는 상생형 사회공헌 프로그램으로, 앞으로 ‘나누 Go!’, ‘더하Go!’, ‘살리Go!’ 등 다양한 주제의 활동으로 확장해 나눔과 환경, 지역상생 등 여러 분야에서 지속 가능한 사회공헌을 이어갈 예정이다.

NS홈쇼핑 대외협력본부장 이상근 상무는 “농촌의 어려움을 함께 나누고 도농 간 상생의 가치를 이어가기 위해 사회공헌 프로그램 ‘NS Go!’의 첫 활동으로 ‘보태Go!’를 진행했다”며, “앞으로도 ‘NS Go!’를 중심으로 사회에 도움이 되는 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.