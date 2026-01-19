에이블리코퍼레이션, MD 채용…두 자릿수 규모

에이블리·4910·아무드 총 6개 부문…경력 3년 이상 필요

유통입력 :2026/01/19 10:07

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

에이블리코퍼레이션는 상품기획자(MD) 대규모 채용에 나선다고 19일 밝혔다.

이번 채용은 자체 서비스인 ▲에이블리 뿐만 아니라 ▲4910 ▲아무드까지 ▲여성 ▲남성 ▲글로벌 각 시장에서 기록 중인 성장세에 따라 ▲상품력 ▲고객 경험 ▲입점사와의 시너지 등을 강화하기 위한 신규 채용이다. 

채용은 에이블리 ▲트렌드 패션 ▲브랜드 패션 ▲뷰티 ▲라이프 카테고리와 남성 앱 ▲4910, 일본 서비스 ▲아무드까지 총 6개 부문에서 진행된다. 채용 인력은 두 자릿수 규모로, 3년 이상 경력자면 누구나 지원 가능하다.

관련기사

(사진=에이블리)

동시에 채용 연계형 인턴 모집도 진행된다. 에이블리 ▲트렌드 패션 ▲라이프 카테고리와 ▲4910 ▲아무드 총 4개 분야에서 이뤄지며 나이 학년 졸업 여부 등에 관계없이 지원할 수 있다. 서류 접수는 에이블리 채용 홈페이지를 통해 가능하며 경력직은 이날부터 내달 2일 오후 5시까지, 채용 연계형 인턴은 26일 오후 5시까지다.

강석훈 에이블리코퍼레이션 대표는 "이번 채용은 비즈니스 성장을 통한 대규모 인재 확보 차원이라는 점에서 의미가 크며 다소 위축됐던 채용 시장에도 활기를 불어넣는 기회가 될 것"이라고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
에이블리코퍼레이션 에이블리 4910 아무드 여성 패션 플랫폼 채용 남성 글로벌

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"캘리포니아, 이제 싫다"…줄줄이 짐싸는 실리콘밸리 억만장자들, 왜?

챗GPT도 더 싼 '광고 요금제' 나온다...월 8달러

최태원 "성장할수록 불리...경제형벌 리스크 줄여야"

4시간 연속 작업 거뜬...손가락까지 사람 닮은 로봇

ZDNet Power Center