에이블리, T1 ‘리드 파트너’ 스폰서십 체결

내년부터 T1 후원…유니폼에 로고 부착

유통입력 :2025/11/12 11:38

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

에이블리, 4910 등을 운영하는 에이블리코퍼레이션은 글로벌 이(e)스포츠 기업 ‘T1’의 ‘리드 파트너’로 공식 스폰서십 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

에이블리 공식 후원은 내년 1월부터 시작된다. 이번 스폰서십은 에이블리가 국내 스포츠 구단과 맺는 첫 파트너십이자, T1이 국내 이커머스 기업과 손잡은 최초 사례다. 향후 에이블리는 T1 선수단 및 구단 전체의 퍼포먼스 향상과 경쟁력 강화를 위한 재정적 투자 및 지원을 제공하는 핵심 후원사 역할을 수행하게 된다.

T1은 롤 국제 대회에서 최다 우승 기록을 보유한 글로벌 e스포츠 구단이다. 지난 9일 2025 롤 국제 대회 결승전에서 KT에 3:2로 승리를 거두며 롤 국제 대회 사상 첫 3연패를 달성했다. 라인별로 ▲탑에는 ‘도란’ 최현준 ▲정글에는 ‘오너’ 문현준 ▲미드에는 ‘페이커’ 이상혁 ▲봇 듀오는 ‘구마유시’ 이민형과 ‘케리아’ 류민석 등의 선수들로 구성돼 있다.

(사진=에이블리)

이번 스폰서십 체결에 따라 T1 선수들은 내년부터 에이블리의 로고 패치가 부착된 유니폼을 착용하는 것을 시작으로 에이블리의 공식 후원을 받게 된다. ▲유니폼을 포함해 ▲에코백 ▲텀블러 등 공식 굿즈 판매처는 ▲T1 자사몰과 에이블리코퍼레이션이 운영하고 있는 ▲에이블리 ▲4910 ▲아무드가 된다.

이밖에도 에이블리의 커머스 역량을 활용한 다양한 협업 및 온오프라인을 넘나드는 마케팅 활동을 통해 전 세계 e스포츠 팬덤과의 접점을 확대할 계획이다.

강석훈 에이블리코퍼레이션 대표는 “치열한 경쟁 환경 속에서 탄탄한 팀워크를 기반으로 과감하게 도전하고, 이를 결과로써 증명해 온 팀이라는 에이블리와 T1의 공통점에 주목해 이번 스폰서십을 결정하게 됐다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
에이블리 4910 아무드 T1 e스포츠 리드 파트너 스폰서십 로고 후원 굿즈

