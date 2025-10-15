에이블리·4910, ‘유튜브 쇼핑 제휴 프로그램’ 도입

크리에이터, 콘텐츠에 상품 링크 추가→구매 전환

유통입력 :2025/10/15 10:24

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일커머스 플랫폼 에이블리와 남성 패션 플랫폼 4910은 ‘유튜브 쇼핑 제휴 프로그램’을 동시 도입했다고 15일 밝혔다.

유튜브 쇼핑 제휴 프로그램은 유튜브 크리에이터가 ▲쇼츠 ▲동영상 ▲라이브 스트림(생방송 영상) 등 콘텐츠에 에이블리와 4910에서 판매 중인 상품 링크를 삽입해 시청자가 영상을 보며 바로 구매할 수 있도록 하는 기능이다. 유튜브에서 마련한 일정 자격 요건을 충족한 크리에이터라면 이날부터 ‘유튜브 스튜디오(크리에이터 지원 사이트)’를 통해 등록 절차를 거친 후, 에이블리와 4910 상품 링크를 콘텐츠에 연동할 수 있다.

이번 협업으로 에이블리와 4910 입점 셀러는 유튜브를 신규 판매 채널로 확보해 고객 접점을 확대할 수 있다.

(사진=에이블리)

강석훈 에이블리코퍼레이션 대표는 “이번 협업은 중소형 셀러부터 대형 브랜드까지 규모와 업력에 관계없이 입점사가 신규 고객을 크게 넓히는 동시에 더 많은 소비자가 우수한 상품을 만나볼 수 있는 기회를 마련하고자 진행하게 됐다”며 “앞으로도 셀러와 소비자 모두 윈윈할 수 있는 다양한 전략을 적극적으로 모색할 것”이라고 말했다.

관련기사

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
에이블리 4910 패션 플랫폼 이커머스 전자상거래 유튜브 크리에이터 판매 링크 제휴 구매

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

서울 전역·경기도 12개 지역 투과·토허가구역으로…대출도 확 준다

인텔, 추론 특화 GPU '크레센트 아일랜드' 공개

"챗GPT서 잠재 고객 만나"…세일즈포스, 오픈AI·앤트로픽 협력 확대

문재수 홈앤쇼핑 대표, 출장비 부풀리기 의혹..."해외출장 8회에 7억원"

ZDNet Power Center