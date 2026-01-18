CJ제일제당, 넷플 ‘흑백요리사’ 셰프 협업 제품 출시

CJ제일제당이 넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’에 출연한 셰프들과 협업해 간편식과 소스 등 총 33종의 제품을 선보인다.

CJ제일제당은 ‘흑백요리사’ 출연 셰프들의 메뉴와 조리 노하우를 반영한 스페셜 에디션 제품을 출시한다고 18일 밝혔다. 이번 제품군에는 시즌2에 출연한 최강록, 윤나라, 최유강 셰프와 시즌1 우승자인 권성준 셰프가 참여했다.

제품은 한식과 중식, 일식 등 다양한 메뉴로 구성됐다. 시즌2 우승자인 최강록 셰프와 협업한 제품으로는 미역우동, 김치우동, 카레우동 등 고메 우동 5종과 백설 10분쿡 조림소스 2종이 포함됐다. 우동 제품은 가쓰오부시를 활용한 육수와 두꺼운 면발을 적용한 것이 특징이다.

회사가 출시한 흑백요리사 협업 상품 (사진=CJ제일제당)

윤나라 셰프는 국물요리와 덮밥류 개발에 참여했다. 황태국과 애호박찌개는 비비고 국물요리로 출시되며, 묵은지참치덮밥과 꽈리고추돼지고기덮밥 등은 햇반컵반 제품으로 선보인다. 일부 메뉴는 윤 셰프가 경연이나 실제 매장에서 선보였던 요리를 바탕으로 구성됐다.

최유강 셰프와는 짜장, 짬뽕, 탕수육, 유린기 등 중식 간편식과 마라탕밥, 마라샹궈덮밥, 마라탕면 제품을 출시한다. 집에서도 중식 메뉴를 간편하게 즐길 수 있도록 한 구성이 특징이다.

오는 3월에는 권성준 셰프와 최강록 셰프가 참여한 소스 제품 7종도 추가로 선보일 예정이다.

관련기사

CJ제일제당은 이번 협업과 함께 프로그램 제작 과정에서 조미료와 장류, 즉석밥 등 자사 제품을 지원했다. 이를 통해 프로그램 속 요리를 실제 제품으로 구현하는 데 주력했다는 설명이다.

CJ제일제당 관계자는 “프로그램에 출연한 셰프들의 요리를 가정에서도 간편하게 즐길 수 있도록 제품으로 구현했다”며 “앞으로도 콘텐츠와 연계한 제품 개발을 이어갈 계획”이라고 말했다.