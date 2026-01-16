케이스티파이, 파워퍼프걸 협업 컬렉션 출시

글로벌 테크·라이프스타일 브랜드 케이스티파이는 글로벌 엔터테인먼트 기업 워너브라더스 디스커버리 글로벌 컨슈머 프로덕트와 손잡고 애니메이션 '파워퍼프걸' 협업 컬렉션을 출시한다고 16일 밝혔다.

2026 파워퍼프걸 x 케이스티파이 컬렉션은 ▲쉐이크 쉐이크 케이스 ▲패밀리 폰 참 펜던트 ▲커스텀 폰케이스와 테크 액세서리 등 제품으로 출시된다.

갤럭시S25 시리즈와 아이폰17 시리즈 등 최신 모델 케이스를 제공하는 것은 물론 이어버드 케이스, 맥세이프 카드 지갑, 애플워치 밴드, 노트북 및 태블릿 케이스 등 다양한 테크 액세서리 제품도 선보인다.

파워퍼프걸 x 케이스티파이 컬렉션 (사진=케이스티파이)

파워퍼프걸 쉐이크 쉐이크 케이스는 케이스 내부에 설탕통, 향신료, 별, 하트, 무지개 등 깜찍한 아크릴 파츠를 담았다. 케이스를 흔들면 파츠들이 이리저리 움직이며 반짝거리는 효과가 나타난다.

파워퍼프걸 패밀리 폰 참 펜던트는 블라인드 박스 형태로 출시된다. 블로섬, 버블, 버터컵 및 파워퍼프 핫라인이 각각 그려져 있는 레귤러 아이템과 세 주인공이 함께 등장하는 레어 아이템으로 구성됐다.

패밀리 폰 참 펜던트 블라인드 박스를 4-IN-1 세트로 구매하는 고객에게는 '가든 파티 키체인 참'을 무료 증정하는 혜택도 마련했다.

파워퍼프걸 커스텀 케이스는 각 주인공 상징 색상인 핑크, 블루, 그린을 중심으로 한 디자인에 나만의 텍스트를 더해 케이스를 만들 수 있다.

파워퍼프걸 스페셜 번들 세트는 리본 메들리 케이스, 맥세이프 미러 카드홀더 스탠드, 세 소녀가 모두 담긴 그립 스탠드까지 번들세트로 구성했다.