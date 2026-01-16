춤 공연 '김운태전' 막 올라...총 6회 진행

서울 남산·돈화문국악당과 사회적협동조합 연희단팔산대는 서울돈화문국악당에 전통춤 공연 '김운태전'을 올린다고 16일 밝혔다.

'김운태전'은 풍물 명인 김운태 씨가 자신의 이름을 건 공연이다. 춤 인생 60주년 의미를 담아 총 6회 장기공연으로 진행하며, 관객이 몰리면 연장공연도 마련할 예정이다.

이번 공연은 16~18일과 23~25일에 열리며, 평일(오후 7시30분)과 주말 공연 시간(오후 5시)이 다르다.

김운태 씨는 어린 시절 부친 김칠선 씨가 운영한 여성농악단 소년단원으로 춤 인생을 시작했다. 청년기에는 사물놀이에 입단해 김덕수·이광수와 세계를 돌았고, 1998년 제1회 서울세계무용축제 '명무초청공연'에 김수악·김덕명·장금도 등 전통 원로와 함께한 '채상소고춤'을 선보였다.

2002년 '남무, 춤추는 처용아비들'에 출연한 이후 승무와 살풀이춤 등 교방춤계열 전통춤에 '김운태류 채상소고춤'이라는 새 유파를 열었다는 평가를 받았다.

또 2013년 국립현대무용단의 '춤이 말하다'에 출연해 김지영·김주원 등 프리마 발레리나와 함께 공연했고, 2015년에는 엘지아트센터에서 서울발레시어터와 농악과발레의 합동공연인 아리랑별곡 공연에 참여했다.

예술-기술 칼럼니스트 이창근 박사(K헤리티지산업포럼 운영위원장)는 "김운태전은 김운태 풍물 명인이 자신의 이름을 걸고 여는 춤판이며, 6회 장기공연이라는 형식 자체가 작품의 메시지가 된다"며 "감상 포인트는 '김운태류 채상소고춤'이 매 공연 즉흥으로 새롭게 추어진다는 점이다. 관객은 한 편의 레퍼토리를 재현으로 보는 것이 아니라, 전통이 무대 위에서 갱신되는 과정을 목격하게 된다"고 평했다.

이어 "연희단 팔산대가 2012 여수엑스포 전통마당극장 93일간 400회 공연으로 대중성과 현장성을 검증했던 출발점에 프로듀서로 참여했던 경험이 있다. 이번 무대에서 팔산대의 사물판굿과 팔산무악은 소리와 움직임이 일체가 되는 '살아 숨 쉬는 예술'을 명징하게 보여줄 것"이라고 덧붙였다.

한편, 김운태 씨는 '팔무전' '팔일' '풍물면무전' '고궁명무전' 등 큰판이 나면 제일 먼저 불리는 춤의 노름마치(남사당패 최고 연주자나 고수를 일컫는 은어)로 꼽힌다.