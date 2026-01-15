SKT, ZEM 가입자 대상 공연·전시 할인

SK텔레콤은 젬(ZEM) 이용자를 대상으로 공연, 전시 할인 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.

ZEM 카카오톡 채널을 추가한 이용자라면 누구나 참여할 수 있다. 최대 55% 할인 쿠폰이 제공된다.

뮤지컬 ‘100층짜리 집’과 ‘호두까기인형’을 비롯해, 전시 ‘내맘쏙: 모두의 천자문 전’과 ‘알폰스 무하: 빛과 꿈’이 대상에 포함됐다.

ZEM 앱 내 ‘이벤트 혜택’ 탭에서 이벤트 배너를 클릭한 뒤 ‘참여하기’ 버튼을 누르면 쿠폰 받기 화면으로 이동한다. 이후 ZEM 카카오톡 채널을 추가하면 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 쿠폰을 통해 공연, 전시 예매 시 할인이 적용된다.

한편, ZEM은 만 12세 이하 어린이 가입자를 위한 키즈 브랜드로, 어린이용 스마트폰, 요금제와 올바른 디지털 습관 형성을 돕는 ZEM 앱 등 다양한 맞춤형 서비스를 제공한다.