KT, ‘12월 달달혜택’ 공개…케이크·공연 최대 반값

KT가 연말 시즌을 맞아 전 등급 가입자 대상 12월 멤버십 구성을 공개했다고 15일 밝혔다.

이번 멤버십은 케이크·외식·배달·여행 등에서 최대 50% 할인을 제공한다. 이번 행사는 12월31일까지 응모 및 이용할 수 있다.

'달달초이스'는 가입자가 11종의 구성 중 하나를 선택해 이용하는 방식이다. 롯데마트 6천원 금액권, 파스쿠찌 홀 케이크 1만원 할인, 더플레이스 35% 할인, 티맵 대리운전 8천원 할인 쿠폰, 롯데시네마 7천원 예매권 등을 제공한다.

KT가 연말 시즌을 맞아 전 등급 가입자 대상 '12월 달달혜택'을 공개했다. 사진=KT

'달달스페셜'은 중복 이용이 가능하다. 주요 구성으로는 아티제 크리스마스 시즌 케이크 5천원 할인, 하이오더 매장 1만원 할인, 추억의 국민학교 떡볶이 45% 할인, 원스토어 게임 카테고리 20% 할인 쿠폰 등이 있다.

만 34세 이하 고객을 대상으로 하는 'Y혜택'에서는 영화 '주토피아2' 굿즈와 라이브시네마 이용권, 롯데렌터카 Gcar 할인 쿠폰 등을 제공한다. KT멤버십은 올해 포인트 한도를 폐지해 포인트 부담 없이 이용할 수 있으며, 달달스페셜과 Y혜택은 중복 이용이 가능하다.

추첨을 통해 스타벅스 SS 뉴턴 네이비 텀블러, 롯데마트 1만원권, 기프티쇼 네이버페이 1만원 등의 경품을 제공하는 '달달찬스'도 진행한다.

문화 부문 '컬처앤모어'에서는 12월 한 달간 인기 뮤지컬과 전시 할인을 진행한다. ▲'데스노트' 최대 30% ▲'보니 앤 클라이드' 최대 30% ▲'비하인드 더 문' 50% 등 3종 뮤지컬과 전시 '미피와 마법 우체통 in 부산' 전 등급 50% 할인을 제공한다.

관련기사

할인 쇼핑 서비스 '쇼핑라운지'에서는 연말을 맞아 '쇼라어워즈' 행사를 진행한다. 오는 23일까지 매일 선착순 1천명을 대상으로 15% 할인 쿠폰을 제공한다. 24일부터 30일까지는 전 가입자에게 10% 할인 쿠폰을 지급한다.

김영걸 KT 서비스프로덕트본부장은 “연말을 맞아 고객의 일상을 풍요롭게 채울 수 있는 식음료, 쇼핑 중심의 혜택을 준비했다”며 “고객 만족도를 높일 수 있는 실효성 있는 멤버십 서비스를 제공하겠다”고 말했다.