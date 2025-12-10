KT, 소상공인 전용 카드 출시…필수 경비 2~5% 할인

KT는 통신 요금은 물론 4대 보험과 공과금까지 폭넓게 절감할 수 있는 ‘KT 으랏차차 IBK카드’ 출시한다고 10일 밝혔다.

‘KT 으랏차차 IBK카드’는 개인사업자 전용카드다. 소상공인이 실제로 부담이 큰 고정비 절감에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 온라인쇼핑·유통 업종에 수반되는 필수 경비에 대해 2~5%의 청구할인(최대 월 20만원 한도)을 제공한다.

KT는 매장 운영 부담을 줄일 수 있는 맞춤형 카드의 필요성을 반영해 IBK기업은행과 함께 이 카드를 기획했다. 기존 통신 제휴카드는 주로 개인 고객 중심으로 구성됐다.

KT가 통신 요금은 물론 4대 보험과 공과금까지 폭넓게 절감할 수 있는 ‘KT 으랏차차 IBK카드’ 출시한다. (제공=KT)

이 카드는 IBK기업은행 전용 앱과 온라인은 물론 전국 IBK기업은행 지점에서 신청할 수 있다. 내년 1월부터 선착순 1천명 대상 연회비 100% 청구할인 행사를 진행해 소상공인의 부담을 낮춘다.

관련기사

KT는 소상공인을 위한 금융 제휴·결합할인·상생 캠페인에 이어 제휴카드까지 확대하며, 지속 가능한 동행 모델을 구축해 사회적 모범 사례를 만들어 갈 방침이다.

강이환 KT 소상공인사업본부장은 “소상공인 전용 플랫폼 ‘사장이지’를 통해 제휴카드 등 혜택을 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 지원을 강화하고 편의성을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.