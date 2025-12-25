"AI와 아트·렉처·공연이 만났다"...'AI전람회' 31일 열려

아트·콘텐츠·엔터테인먼트와 인공지능(AI)을 결합한 'AI 전람회' 행사가 ‘2025 서울콘(SEOULCon)’ 일환으로 오는 31일 동대문디자인플라자(DDP) 디자인랩 3층 디자인홀에서 오전 11시부터 오후 7시까지 열린다.

‘Beyond Fluxus, AI Hallyu’라는 부제로 열리는 'AI전람회'는 국내 최고 AI 아티스트들 100여 명이 참여한다. 올해가 3회째다. 부제로 내건 슬로건 중 '플럭서스(Fluxus)’는 1960년대 초 전 세계 예술가들을 매료시킨 국제적인 전위 예술 운동이자 예술가 집단을 뜻하는 용어다.

이번 'AI전람회'는 세계 최대 규모 인플루언서 박람회를 표방하며 서울경제진흥원(SBA, 대표 김현우)이 주관하는 ‘2025 서울콘(SEOULCon)’의 부대 행사로 마련됐다. 2023년 첫선을 보인 '서울콘'은 3년 차를 맞아 글로벌 인플루언서와 시민이 함께 즐기는 대표 K-컬처 축제로 자리매김했다.

'AI 전람회'는 총 12개 세션으로 구성됐다. ▲'AI X 렉처 X 갈라쇼' : 인간과 AI의 협업으로 구축하는 달의 기지와 도시(도시계획가 이동욱)를 비롯해 ▲'AI X 렉처 X 갈라쇼' : 인공지능, 그리고 진화하는 K-POP(케이팝산업연구가 김기창) ▲'AI X 렉처 X 갈라쇼' : 부동산 건물 대신, AI로 ‘달러 버는 건물’ 짓기(유튜버 라라, '보리와냥이' 채널 운영자) ▲'AI X 공연 X 갈라쇼' : 태고적 신인류를 찾아서 – 씨네:미(CINE:ME)(싱어송라이터 하림 X 무용가 ZAVI X Cinetic Motion Robot X AI Artist In-Gong) ▲'AI X 렉처 X 갈라쇼' : AI X 영화 : 상생의 패러다임(AI 영화 감독 오동하(AI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 4관왕 'ZERO' 제작자) ▲'AI X 전시 X 갈라쇼' : 'hAllyu Ignite' : 그 타오르는 불꽃으로의 수렴(AI티브 X grab.ho X GRaY D. Lab X moonMOON X Sol X UNI X Valuename X 리액터 X 몽환 X 빙달리 X 신두리 X 위성신 X 정나라 X 해파리)가 마련됐다.

또 ▲'AI X 공연 X 갈라쇼' : 묵과 몸, 그리고 현의 연금술 : 형형색색의 들숨 날숨(소엽 신정균 X 고무신에콜라[AI Artist 혜서늬 X Sonia X u.ju X manaCHAN X keemiddle]) ▲'AI X 렉처 X 갈라쇼' : AI 인플루언서의 헤테로토피아적 시공간(AI 인플루언서 최세훈 X RUDA) ▲'AI X 전시 X 갈라쇼' : AI와 미감의 역학관계, 그리고 네러티브(김땡땡 X 김미라 X 도토리맛 우유 X 최돈현 X 최세훈 X 킵콴 X RUDA) ▲'AI X 공연 X 갈라쇼' : 유랑, 경계 그리고 즉흥(바이올리니스트 KoN X 구요한 X Dr.POPO & Artist In-Gong) ▲'AI X 전시 X 갈라쇼' : AI 이미지 청음회 'hAllyu Ignite 展'▲'AI X 전시 X 갈라쇼' : AI 영상 시음회 'hAllyu Ignite 展'도 열린다.

2025 서울콘 {AI 전람회 : Beyond Fluxus, AI Hallyu} 메인 포스터 및 라인업 타임 테이블

세션 1(AI X 렉처 X 갈라쇼): 인간과 AI의 협업으로 구축하는 달의 기지와 도시’를 주제로 이동욱 도시계획가의 발제가 진행된다. 2025 베니스 건축비엔날레 국제전 본전시 <Intelligens. Natural. Artifical. Collective.> 초청 작가이기도 한 그는, 인류와 피지컬 AI 로봇의 협업을 통해 달의 표면에 구축 중인 인류의 신문명 데이터 센터 <Lunar Ark> 프로젝트부터 달의 도시 건설 마스터플랜 <Lunar Commons City>까지의 독창적인 서사를 관객들과 공유한다.

세션 2(AI X 렉처 X 갈라쇼) : 인공지능, 그리고 진화하는 K-POP’을 주제로 김기창 케이팝산업연구가의 발제가 이루어진다. 저서 <AI 커버 음악> 공동 저자이기도 한 김기창 연구가는 현재 한국음악실연자협회에 재직 중인 바, 내년부터 시행되는 AI 기본법에서부터 AI와 케이팝을 둘러싼 저작권에 이르기까지, AI와 한류 콘텐츠와 관련된 심층적인 인사이트를 제공한다.

세션 3의 주인공 유튜버 라라는 최근 빠른 속도로 구독자가 늘고 있는 유튜브 채널 《보리와냥이》 채널 운영자이다. ‘동물과 AI를 결합한 콘텐츠’ 장르의 선구자인 유튜버 라라는 ‘{AI X 렉처 X 갈라쇼} : 부동산 건물 대신, AI로 달러 버는 건물 짓기’를 주제로 유튜브 크리에이터가 도전할 수 있는 다양한 AI 활용법, AI 콘텐츠를 통한 유튜브 수익화 전략 등, AI로 인해 격변하게 될 인플루언서 생태계를 흥미롭게 조망한다.

세션 4(AI X 공연 X 갈라쇼) : 태고적 신인류를 찾아서 – 씨네:미(CINE:ME)’가 관객들을 찾아간다. 유명 싱어송라이터 하림이 만들어내는 태곳적 소리에 맞추어 무용가 ZAVI가 ‘미래에서 온 자율 촬용 로봇 인플루언서’라는 정체성을 지닌 ‘씨네미’(Cinetic Motion Robot)와 함께 즉흥무를 추는 독특한 무대로 꾸며진다. 여기에 AI Artist In-Gong이 제작한 AI 아트 영상이 어우러지는 등, ‘첨단과 태고의 조화’를 시각화·청각화·촉각화하는 일련의 생성 공감각 모먼트를 창발시킴으로써 AI 시대, 크리슈머 관객들을 위한 새로운 AI 창작·소비 경험을 선사한다.

세션 5(AI X 렉처 X 갈라쇼) : AI X 영화 : 상생의 패러다임’을 주제로 진행되며, 최근 가장 주목받는 오동하 AI 영화 감독(AI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 4관왕 수상작 《ZERO》 제작자)이 전격 출연한다. 트렌디한 AI 영상에 묵직한 철학적 주제를 가미하는 것으로 유명한 오감독의 발제를 통해 AI 기술이 영화 장르와 조우할 때 발생하는 시너지는 물론, 새로운 미래 패러다임으로서의 AI 영화 제작에 대한 심도있는 논의가 이어진다.





세션 6(AI X 전시 X 갈라쇼) : 《hAllyu Ignite》 : 그 타오르는 불꽃으로의 수렴’을 주제로 AI티브, grab.ho, GRaY D. Lab, moonMOON, Sol, UNI, Valuename, 리액터, 몽환, 빙달리, 신두리, 위성신. 정나라, 해파리 등 초신성으로 떠오른 AI Artist 14인이 등장하여 Artist Talk을 진행한다. 본 전시의 총괄 큐레이터인 리액터(한국AI크리에이터협회 심원문 회장) PD는 “AI와 만난 한류의 불꽃은 전에 없이 강렬하게 불타오르고 있다”고 밝히며, “새롭게 발굴되는 AI Artist들이 활발히 활동할 수 있는 장을 지속적으로 마련해 나갈 것”이라 밝혔다.

세션 7(AI X 공연 X 갈라쇼) : 묵과 몸, 그리고 현의 연금술 : 형형색색의 들숨 날숨’을 주제로 한 이번 공연에서, 한국을 대표하는 세계적인 서예가 소엽 신정균은 AI Artist 크루 ‘고무신에콜라’(멤버 : AI Artist 혜서늬, Sonia, u.ju, manaCHAN, keemiddle])와 합을 맞추며 ‘AI와 결합된 한글의 새로운 가치’를 대내외에 천명한다. 특히 AI Artist이자 1세대 환경 운동가, 라이프스타일 코디네이터인 혜서늬 작가는 소엽 신정균 서예가의 약글 쓰기에 맞추어 아방가르드한 퍼포먼스를 선보이며, 광고 제작자이자 필름메이커 이승찬 감독은 ‘manaCHAN’이라는 작가명으로 AI 영상 제작을 담당한다. AI Artist Sonia(박송아)과 u.ju(백은주)는 각각 첼로와 클라리넷을 필두로 현대 음악 관점에서 AI 사운드와 퍼포먼스가 결합된 독특하고 창조적인 작업을 선보인다. 고고학과 산업디자인, 신학을 넘나들며 거침없는 도전 중인 AI Artist keemiddle의 피지컬화된 시각 작업은 동서양을 넘나들며 전체 퍼포먼스에 활력을 더한다.

세션 8(AI X 렉처 X 갈라쇼) : AI 인플루언서의 헤테로토피아적 시공간’을 주제로 AI Artist 최세훈과 RUDA 작가가 AI 시대, 인플루언서의 확장적 의미를 고찰한다. 광화문국제아트페스티벌 청년현대미술작가전에서 전시작 중 유일하게 AI Art 작품으로 서울특별시장상(대상)을 수상한 최세훈 작가는 한국인 최초 AI 아트 작품을 영국 사치 갤러리에서 전시한 이력의 소유자이다. AI Artist이자 Media Artist, Visual Designer로 활동 중인 RUDA 작가는 생성형 AI를 통해 독창적이고 실험적인 작품 세계를 구축함은 물론, 전통과 현대의 교차점에서 아방가르드와 초현실주의를 추구하는 것으로 정평이 나 있다.

세션 9(AI X 전시 X 갈라쇼) : AI와 미감의 역학관계, 그리고 네러티브’를 주제로 국내 유명 AI Artist들의 대담이 이어진다. 해당 세션에는 올해 초 France AI Action Summit의 일환으로 외교부와 함께 진행한 <한국을 대표하는 12인의 AI Artists 展 : 미래의 결, 한국성> 참여 작가로 선정된 김땡땡 감독, 김미라 감독, 도토리맛 우유 웹툰 작가, 최돈현 대표, 최세훈 작가, 킵콴 작가, RUDA 작가가 등장하여 AI가 촉발하는 새로운 미감과 네러티브 간 역학관계를 스케치한다. 해당 세션에 참여하는 김미라 감독은 AI 영화 <머나먼 여정>으로 밀라노 필름 메이커 등 세계 주요 AI 영화제 37곳에서 대상 및 각종 최우수상을 석권한 바 있으며, 사운드 플래닛 페스티벌 내 웹툰 영상 미디어 제작 PD로 참여한 도토리맛 우유 작가 역시 AI 스토리 기반 신작 웹툰(재담 미디어)을 제작하는 등 활발한 행보를 이어가고 있다.

세션 10(AI X 공연 X 갈라쇼) : 유랑, 경계 그리고 즉흥’을 주제로 바이올리니스트 KoN, 올댓바드 구요한, AI Artist In-Gong과 Dr.POPO가 의기투합한다. ‘디지털 노마드 집시 바이올리니스트가 AI를 만나 변화하고 협업’하는 과정을 그린 본 공연에서는, 일명 ‘바이올리니스트계 아이돌’로 잘 알려진 KoN의 감각적인 연주와 더불어, ‘AI 구루’로 높은 인지도를 갖고 있는 올댓바드 구요한이 만들어내는 환상적인 AI 사운드가 관객들의 시선을 사로잡는다. 여기에 2025년 AI 디자인 어워드 ‘Motion - Characters & Animation’ 부문 1위 수상자인 Dr.POPO, 2024~2025 {AI 전람회} 예술총감독이자, <한국을 대표하는 12인의 AI Artists 展 : 미래의 결, 한국성> 총괄 큐레이터인 AI Artist In-Gong(박은지)이 만들어내는 AI 아트 영상이 어우러지는 바, 궁극적으로 AI와 인류, 예술이 나아갈 미래를 드라마틱하게 구현할 예정이다.

세션 11, 12‘(AI X 전시 X 갈라쇼): 'hAllyu Ignite'을 대주제로, 각각 55인의 AI Artist들이 참여한다. 'AI 이미지 청음회’ 및 45인의 AI 아티스트들이 함께 하는 행사고, ' AI 영상 시음회’로 꾸며진다.

이번 '2025 서울콘'의 'AI 전람회' 예술총감독을 맡은 태재대학교 AI융합전략대학원 박은지 교수는 외교부·문화체육관광부·과학기술정보통신부·서울경제진흥원·국립중앙과학관·서울문화재단 등 정부 부처·국공립 기관과 연계된 ‘아트·콘텐츠·엔터테인먼트+AI’ 관련 행사의 예술총감독·총괄 큐레이터 등을 역임해온 권위자다.

박 교수는 “2025년을 마무리하는 현 시점, 21세기 K-컬처 기반의 AI 한류(AI Hallyu)가 전 세기의 플럭서스를 뛰어넘는 명실공히 범글로벌 창작 무브먼트로서 가치를 지니게 됐음을 널리 선포하는 것이 본 행사의 취지이자 핵심”이라고 강조했다.

이어 “미래에는 AI, 메타버스, BCI(Brain Computer Interface), 확장현실 등 다양한 최첨단 기술들 간 융합을 토대로 이전에는 존재하지 않던 전방위 개념의 ‘AI 인플루언서’가 등장할 것”이라면서“전시 X 렉처 X 공연 갈라쇼를 표방하는 'AI 전람회' 브랜드가 전 세계 최대 규모의 AI 인플루언서 박람회로 성장해나가도록 만들겠다"고 밝혔다.

이번 행사에는 수석 큐레이터 박송아, 총괄 큐레이터 심원문, 큐레이터 김명중·심혜수 ·오수빈, 디자이너 변우희, 음향감독 안창용 등 업계 최고 전문가들이 참여했다. CJENM·태재대학교·더존비즈온·우리은행·그라겜연구소·한국AI크리에이터협회·김땡땡스튜디오·CMDS·SoyLab.ai· GOOD MOMENT·아이엠엔터테인먼트·GRaY D. Lab 등 21개 협력사가 함께 한다.