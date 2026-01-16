[ZD SW 투데이] 교보DTS, AWS 마켓플레이스 공식 지원 파트너 선정 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆교보DTS, AWS 마켓플레이스 공식 지원 파트너 선정 外

교보DTS가 국내 소프트웨어 제품의 AWS 마켓플레이스 등록을 공식 지원하는 자격인 3PI(3rd-Party Integrator) 파트너 업체로 선정됐다. 회사는 이번 AWS 3PI 공식 파트너 선정과 함께 지난해 12월 첫 AWS 마켓플레이스 서비스형 소프트웨어(SaaS) 등록 부트캠프 행사를 진행했다.

교보DTS는 이번 AWS 3PI 공식 파트너 선정과 부트캠프 운영을 계기로 다양한 지원 프로그램을 국내 소프트웨어 업체들에 무료 제공할 계획이다.

◆티젠소프트, AI 기반 분석·진단 시스템 특허 출원

티젠소프트가 '맞춤형 케어 서비스를 위한 AI 기반 두피·피부 분석·진단 시스템 및 제어방법 BM+기술 특허를 출원했다. 이번 특허 출원은 이미지 인식 수준이 아니라 AI 객체 탐지·인스턴스 분할·광학 기반 다중 파장 분석·머신러닝 예측 모델·사용자 문진 데이터 결합 등을 하나의 통합 구조로 설계한 것이 특징이다.

(사진=티젠소프트)

촬영된 두피와 피부 영상에서 모공, 모발, 피지, 각질, 염증, 홍조, 주름, 기미 등 세부 항목을 정밀하게 정량화했다. 이를 개인별 건강 지표로 환산해 맞춤형 제품과 관리 프로그램, 오프라인 시술까지 자동으로 연결하는 차세대 진단·추천 시스템을 구현한다.

◆비큐AI, 초경량 소형언어모델 'RDP-N1' 개발

비큐AI가 초경량 소형언어모델(sLLM) 'RDP-N1'을 개발했다. 이는 자체 구축한 '사고의 연쇄(CoT, Chain of Thought)' 데이터셋을 활용해 오픈소스 7B 기반 모델을 파라미터 효율적 미세 조정(PEFT) 방식으로 학습한 것이다.

이번 모델은 QLoRA(Quantized Low-Rank Adaptation) 기법을 적용해 기존 파라미터 손상을 최소화하고, 양자화 기술로 모델 용량을 29GB에서 7.1GB로 줄였다. 이를 통해 EM·ROUGE·BLEU·KoBERT 유사도 등 주요 지표에서 최대 93% 성능 향상을 달성했다.

◆에브리봇모빌리티, 퍼스널 모빌리티 사업 본격화

AI 서비스 로봇 전문기업 에브리봇 자회사 에브리봇모빌리티가 퍼스널 모빌리티 브랜드 '에브리고(EVERYGO)' 전동스쿠터 S300과 S350을 선보인다. 에브리고 S300과 S350은 2026년형 신제품으로 일상 이동 환경에 최적화된 전동스쿠터 라인업이다.

(사진=에브리봇모빌리티)

에브리봇은 계열사를 통해 퍼스널 모빌리티 사업을 자율주행 기반 이동 솔루션으로 확장하기 위한 중장기 전략을 추진하고 있다. 이를 위해 AI 로봇 모빌리티 전문기업 인수와 국내외 파트너십을 통해 관련 기술과 사업 경험을 축적해 왔다.

◆GIST-한국보건사회연구원, 보건·복지 분야 기술·정책 융합 협력

광주과학기술원(GIST)이 한국보건사회연구원(KIHASA)과 보건·복지 분야 상호교류 및 산학협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

양 기관은 GIST 기술경영전문대학원장과 한국보건사회연구원 보건의료정책연구실장을 공동 단장으로 하는 협력 추진단을 구성한다. 공동 연구 기획·조정부터 성과 확산까지 단계적인 협력 체계를 구축할 계획이다.