영풍 석포제련소 앞 하천서 수달 3마리 포착

낙동강 최상류 구간 경상북도 봉화군 석포면 석포제련소 앞 하천에서 멸종위기 야생생물인 수달의 서식이 또 한 번 확인됐다.

16일 영풍 석포제련소에 따르면 지난 9일 오전 7시 30분께 출근 중이던 직원이 제련소 앞 하천에서 수달 3마리를 발견해 스마트폰으로 촬영했다.

영상에는 수달들이 강을 헤엄치다 물 밖으로 올라와 나란히 얼음 위를 걷는 모습, 사냥한 물고기를 얼음 위에서 먹는 장면이 담겼다.

영풍 석포제련소 직원이 출근길에 제련소 앞 하천에서 수달 3마리를 발견해 촬영한 모습 (사진=영풍)

천연기념물인 수달은 수질이 깨끗하고 먹이가 풍부한 하천·호수·습지 등에 서식하는 희귀종이다. 세계자연보전연맹(IUCN)은 수달을 '해당 지역 수환경의 건강도를 판단할 수 있는 지표종'으로 분류한다. 수달은 어류와 갑각류가 풍부한 1~2급수 하천을 선호한다. 제련소 앞 하천에서 수달이 관찰됐다는 사실은 주변 일대 수환경이 건강하다는 점을 방증한다고 영풍 측은 설명했다.

석포제련소 인근에서 수달이 확인된 것은 이번이 처음이 아니다. 2022년과 2023년에도 직원 출근길에 촬영된 수달 영상이 언론을 통해 보도된 바 있다.

영풍은 2019년 ‘환경개선 혁신계획’ 수립 이후 매년 약 1천억원 규모 환경 예산을 집행해 왔다고 밝혔다. 2025년 말 기준 누적 투자액은 5천400억원이며, 향후에도 추가 투자를 계획하고 있다.

영풍은 2021년 약 460억원을 투입해 폐수 무방류 시스템(ZLD)을 도입했다고 설명했다. ZLD는 공정 폐수를 외부로 배출하지 않고 전량 재처리해 공정에 재활용하는 설비로, 연간 약 88만㎥ 공업용수를 절감하는 효과가 있다고 밝혔다.

기후에너지환경부 ‘물환경정보시스템’에 따르면 석포제련소 하류 ‘석포2’ 지점에서는 2025년 11월 기준 카드뮴·비소·수은·구리 등 주요 중금속이 검출되지 않았다.

영풍은 제련소 외곽 2.5km 구간에 차수벽과 지하수 차집시설을 설치해 오염 지하수의 하천 유입을 차단하고 있으며, 공장 전반에 3중 차단 구조를 적용해 토양오염을 방지하고 있다고 밝혔다. 또한 오존 분사식 질소산화물 저감장치, 신설 산소공장, 원격감시시스템(TMS) 등 설비를 통해 대기질 개선도 추진 중이라고 덧붙였다.

영풍 관계자는 “대규모 공장 바로 앞임에도 수달이 반복적으로 관찰될 만큼 주변 환경이 눈에 띄게 개선되고 있다”며 “앞으로도 수달이 안정적으로 생활할 수 있도록 서식지 조성 등 추가적인 환경 보전 활동을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.