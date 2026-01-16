까르띠에·반클리프 인기에...리치몬트, 실적 개선

까르띠에의 모회사인 스위스 명품 그룹 리치몬트가 고가 보석 수요와 중국 시장 회복에 힘입어 두 자릿수 매출 성장을 이어갔다.

15일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 리치몬트는 지난해 12월 31일에 끝난 3분기 매출이 전년 동기 대비 11% 증가한 64억 유로(약 10조9천287억원)를 기록했다고 밝혔다.

회사는 까르띠에와 반클리프 아펠 등을 보유하고 있으며, 리치몬트의 보석 부문 매출은 연말 성수기 효과에 힘입어 14% 늘어난 47억8천만 유로(약 8조1천623억원)를 기록했다. 이는 시장 예상치를 웃도는 수준이다.

회사가 보유한 명품 브랜드 까르띠에 (사진=회사 공식 페이스북 캡처)

스위스 자산운용기업 보토벨의 장필립 베르시 애널리스트는 리치몬트의 지속적인 성장이 명품 업계에서의 리더십을 다시 한 번 강화했다고 평가했다.

회사의 일본을 제외한 아시아 지역 매출은 유기적 기준으로 6% 증가했다. 이 가운데 중국·마카오·홍콩 매출은 2% 늘며 2년간 이어진 급격한 수요 위축 이후 시장이 안정되고 있다고 외신은 설명했다. 해당 지역은 한때 명품 시장 성장의 핵심 동력이었으나, 소비 심리 악화로 업계 전반에 타격을 준 바 있다.

이외에 미주, 중동·아프리카, 일본 지역 매출도 모두 두 자릿수 성장률을 기록했다.

베르시 애널리스트는 시계 부문과 중국 시장의 성장 재개는 업황 저점이 지나갔다는 신호라고 설명하며, 마진과 잉여현금흐름에는 여전히 부담이 있지만, 브랜드 포트폴리오와 가격 결정력, 재무 구조의 강점이 돋보인다고 말했다.

전문 시계 제조 부문 매출은 7% 증가해 그동안 부진했던 사업 부문에서 회복 조짐을 보였다. 반면 끌로에와 알라이아 등을 포함한 패션·액세서리 부문 매출은 전년과 비슷한 수준에 머물렀다.

관련기사

리치몬트의 실적 발표는 이달 말 예정된 LVMH를 시작으로 에르메스, 케어링 등 주요 명품 그룹의 연간 실적 발표를 앞두고 나왔다.

명품 업계는 중국 시장 침체, 잇따른 가격 인상, 창의성 부족 등의 영향으로 지난 2년간 압박을 받아왔다. 다만 최근 들어 투자자들이 대형 명품 기업을 중심으로 최악의 국면이 지났다고 판단하면서 주가가 반등하는 모습도 나타나고 있다.