신세계면세점, 인천공항에 까르띠에 향수 컬렉션 선보여

신세계면세점이 인천공항 1터미널점 까르띠에 매장에 브랜드의 아이코닉한 향수 컬렉션을 선보였다고 5일 밝혔다.

이번에 선보인 대표 제품은 ‘데클라라시옹 오 드 퍼퓸’과 ‘라 팬더 엘릭서’다. 두 제품 모두 전속 조향사 마틸드 로랑의 철학과 감성을 담아냈다.

‘데클라라시옹 오 드 퍼퓸’은 정향과 생강의 강렬한 스파이스 노트 위에 부드러운 온기를 얹은 것이 특징이다. ‘라 팬더 엘릭서’는 브랜드를 상징하는 동물인 팬더 모티프에서 영감을 받은 플로럴 향이다.

까르띠에 향수 ‘라 팬더 엘릭서’. (제공=신세계디에프)

이번 향수 라인 입점은 주얼리와 워치 중심이던 공항 매장 경험을 라이프스타일 영역으로 확장하는 전략의 일환이다.

관련기사

신세계면세점 인천공항 1터미널점 까르띠에 매장은 작년 12월 24일 1차 재단장을 진행했고, 오는 3월 정식 개점을 앞두고 있다. 재단장 이후에는 향수 라인을 포함해 보다 확장된 제품 구성과 한층 업그레이드된 공간을 선보일 예정이다.

신세계면세점 관계자는 “이번 향수 컬렉션 입점은 세계적인 워치·주얼리 브랜드 까르띠에의 경험을 확대하고자 기획한 시도”라며 “향수 카테고리 강화를 통해 글로벌 여행객의 취향과 라이프스타일 수요에 더욱 정교하게 대응해 나갈 것”이라고 말했다.